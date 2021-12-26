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Ребров: Президент Украины заинтересован в развитии футбола

Премьер-лига
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(1 голосов)

Но пока украинский футбол стоит на месте

Ребров: Президент Украины заинтересован в развитии футбола

Фото: alainclub.ae

Новина українською

Главный тренер эмирского "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал, смотрит ли он матчи Украинской Премьер-лиги:

“ – Разница во времени не позволяет смотреть матчи в прямом эфире. Два часа разницы, приходится смотреть игры в 23.00, это уже слишком поздно, потому что далеко добираться домой. Но утром я смотрю достаточно много игр.

– Украинский футбол развивается, он находится на прежнем уровне или есть регресс?

– Думаю, что тот же уровень. Не вижу ни регресса, ни улучшений. К сожалению, есть большой отток иностранных футболистов. Когда я там работал, то в каждом клубе были квалифицированные легионеры. Сейчас иностранцев много, но их квалификация, как по мне, недостаточна, чтобы создавать конкуренцию нашим топ-командам. Мне нравится следить за нашим футболом, но я не вижу большой разницы.

– Прогресс в плане того, что появится “Металлист”, поднимется “Кривбасс”, “Черноморец” должен подняться.

– Вы говорите о будущем. А если, когда поднимется “Металлист”, то в Украине поменяется власть? Опять поменяются руководители в клубах. Вы не знаете, что будет у нас в следующем году. У нас футбол во многом зависит от политической ситуации в стране, от того, интересуется ли президент футболом, готов ли он развивать его.

Сейчас президент заинтересован в развитии футбола, поэтому, я думаю, есть интерес, возвращаются люди, которые готовы вкладывать деньги. У нас футбол зависит от отношения руководства страны к нему”, - сказал Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Украина УПЛ Владимир Зеленский
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Источник:
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Комментарии (22)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.12.2021 в 15:45
Ребров оооочень хочет возглавить сборную.
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0
0
Ol-g (Одесса)
26.12.2021 в 15:18
Если мы пройдём на ЧМ, а это вряд ли, то перед ЧМ тренера не менять!
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
26.12.2021 в 14:47
интересно откуда такие выводы - из-за того что препесдент всегда пишет поздравительные твиты если кто-то из наших выигрывает (как будто это происходит под его личным контролем), или когда фотается с футболкой от павелки?)
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+2
-2
Матч Футболович
26.12.2021 в 15:18
а какие выводы вообще способен сделать л@хт@рат Зеленского?! он в принципе сне пособен на критическое мышление?!)) по-моему он свято верит и сегодня что клоун на пианино реально х... играл.... ограниченные, посмотрите вокруг себя, в транспорте, в магазине, на работе, +/- 73% недоделанных, с умственным развитием ребёнка, но которым разрешили голосовать и принимать решения. А какие решения может принять биомусор, который свою жизнь устроить не может.... ну так и голосует, то за зэка, то за клоуна, скоро за качан капусты проголосует. Деградация и отрицательная селекция, размножающееся быдло.
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+1
-1
C_Ballack (Днепр)
26.12.2021 в 15:34
Петя заканчивай, мы тебя узнали скоро на нары. Или к яныку в Ростов поедешь?)))
0
-1
Матч Футболович
26.12.2021 в 15:42
Как оригинально, гы-гы... гыгыкай дальше, языком по заднице, доедай кинець эпохи бидности))) неноделанный полваоеника
0
0
MaximSK (Киев)
26.12.2021 в 14:34
Я раньше поддерживал Порошенко, а сейчас стал за Зеленского. Я за то чтобы он остался на второй срок.
Ответить
+3
-6
белорус (Киев)
26.12.2021 в 14:43
аналогично
Ответить
+2
-5
Запорізьке Торпедо (zp)
26.12.2021 в 14:45
быстро перелогинился)
Ответить
+3
-2
MaximSK (Киев)
26.12.2021 в 14:57
Ошибаешься)
+1
-4
Гданьск (Gdańsk)
26.12.2021 в 14:54
Раньше ты был дебилом, а сейчас стал полным дебилом!!!)
Ответить
+4
-1
MaximSK (Киев)
26.12.2021 в 14:57
Поверь лучшего президента чем Зеленский в Украине сейчас нет, по крайней мере не видно. Он делает все возможное в нынешней ситуации.
0
-6
KadimXa (Харьков)
26.12.2021 в 14:59
Люблю таких патриотов,которые живут в Европе, Канаде и советуют от туда,как нам здесь лучше жить.
+2
-1
fan sd
26.12.2021 в 15:16
после пинка под зад зеленскому будешь лизать следующему?что зорошего в янелохе?популист,балабол и тупица
Ответить
0
-1
Матч Футболович
26.12.2021 в 14:18
Да ужж, президент у нас действительно "интересный", ещё интересней биомасса ~73% которая то яныкадваждынесудимого, то клоуна-паяца без царя в голове на трон. А потом кто-то виноват почему большинство в ж... в зеркало посмотрите - там виновники печального бытия.
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+5
-3
KadimXa (Харьков)
26.12.2021 в 15:00
А чего ты олигарха недоГетьмана пропустил,он так-то наобещал 3 короба и выйграл в один тур в 2014
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+1
-3
Матч Футболович
26.12.2021 в 15:14
в сравнении с этими упырями, он Рузвельт-Черчиль и Рэйган в одном флаконе) В один тур "выЙграл" потому что во дворе война была, как-цапы Крым оккупировали, псковско-бурятские "трактористы и шахтеры" орудовали на Донбассе от Краматорска до Славянска сбивая иностранные лайнеры и реально все были в заднице и реальных конкурентов-кандидатов кроме него не было. А через пять лет когда фронт стабилизировался 2/3 Донбасса освободили, рашку ссанными тряпками по ОБСЕЕ и другим международным организациям гоняли - мудрый нарiд решил, что война далеко и достаточно "просто перестать стрелять", "где-то на середине"... и в принципе вместо волкодава в условиях войны можно избрать мальчика-колокольчика из КВН - "прастовапарня из нарота, сваего в доску"... в принципе с такими умственными способностями большинства населения, можно было избрать и мешок картошки или ведро черешни - одинаковый результат.
+2
-1
fan sd
26.12.2021 в 15:16
лижи зелёному ..... и не гавкац
+1
-2
C_Ballack (Днепр)
26.12.2021 в 15:32
Вылезло очередное 27% гуано. Ну этим отбросам порох будет в глаза ссать, а они будут рассказывать что это божья роса. Что то доказывать упоротым шоколадным наркоманам безполезно. Хорошо что их любимца скоро посадят
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0
-3
Матч Футболович
26.12.2021 в 15:40
Д@бил, что б тебя лечил Слесарь, зубы вставлял сварщик, а за рулем авто оказался школьник младших классов. Тупое, беспросветное быдл@
+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.12.2021 в 14:07
Себе би розвинув для початку. Клоуни, мля.
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+1
-1
KadimXa (Харьков)
26.12.2021 в 15:01
Правильно каждое утро себе это и повторяй.
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0
0


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