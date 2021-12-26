Козловский: У клуба были варианты с Григорчуком и Вернидубом

Президент ФК "Рух" со Львова Григорий Козловский дал комментарий о том, что команду могли возглавить известные коучи:

– Были варианты, я не скрываю. Я разговаривал с Григорчуком и Вернидубом. Это индивидуальные разговоры. Это частные вещи, о которых неправильно говорить. Но диалоги были, консультации, понимание было, и мне эти тренеры тоже были очень приятны, но есть нюансы.

Так случилось, что все звезды сошлись и у Леонида Станиславовича Кучука вариантов не было соскочить с этой истории

– С ремонтом он не успел, да?

– Так и было, я еще полгода выслушивал от Кучука за этот ремонт. Ключевое слово. У нас были индивидуальные разговоры, – сказал Козловский.