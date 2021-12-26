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Козловский об игре с Шахтером: Команда с самым большим бюджетом в Восточной Европе, сильно поприседала, чтобы забить нам

Премьер-лига
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Президент львовян поделился воспоминаниями от матча с "горняками"

Козловский об игре с Шахтером: Команда с самым большим бюджетом в Восточной Европе, сильно поприседала, чтобы забить нам

Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский вспомнил поединок своей команды против донецкого "Шахтера" в ноябре. Тогда "горняки" одержали победу - 2:0.

– Мы говорили с Кучуком, что матч с "Шахтером" со знаком плюс для нас. В том состоянии, в котором мы были, много было травмированных, кто только вылечился после ковида. Дидык играл левого защитника, он в жизни там не играл. Было много хороших тренерских решений Кучука.

Команда с самым большим бюджетом в Восточной Европе, я вам скажу, сильно поприседала, чтобы забить нам этот чудо-гол. Да, наверное, он был справедливым, наверное, мы не заслуживали победить или хотя бы ничью. Но сам уровень и уверенность, где вышли молодые футболисты, закрыли зоны, профессионально сыграли. Это не футболисты по 20-30-40 млн, это молодежь, которая спокойно вышла. Даже с каким-то шармом играла.

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– Болельщики критиковали "Рух" за этот матч.

– Болельщик может делать все что угодно. Мы шли с этого матча с высоко поднятой головой. Болельщики и тренеры могут говорить все что угодно. Правильно Кучук сказал, что можем поменяться местами и потом говорить, кому стыдно. Мне точно не стыдно за свою команду.

Горжусь своей командой, тренером, который в тех тяжелых условиях, с таким бюджетом, который точно не 40 млн. Прошу бога еще немного пожить, чтобы увидеть этих детей на уровне сборных, – рассказал Козловский.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Григорий Козловский
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