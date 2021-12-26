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Кополовец: При всем уважении этот чемпионат Украины просто мертв

Премьер-лига
(1 голосов)

Бывший хавбек оценил уровень УПЛ

Кополовец: При всем уважении этот чемпионат Украины просто мертв

скриншот youtube

Новина українською

Экс-полузащитник львовских "Карпат" Михаил Кополовец высказался насчет текущего уровня чемпионата Украины.

"Вообще по футболу в Украине, по еврокубкам, на мой взгляд, этот чемпионат просто мертв. При всем уважении. Потому что если наши команды в еврокубках так плохо выступают, если уровень чемпионата не позволяет нам выступать с такими командами, как мы, обыгрывать их на классе. Такого понятия, как класс, уже вообще нет.

Если вспомним "Шахтер", он мог играть с "Ман Сити", "Ювентусом", любой командой. Сейчас просто катастрофа. Уровень чемпионата просто ужасный", – рассказал Кополовец.

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В статье: Михаил Кополовец
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
27.12.2021 в 00:53
Красавчик, все правильно говорит
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