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Кополовец: При всем уважении этот чемпионат Украины просто мертв
Бывший хавбек оценил уровень УПЛ
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Экс-полузащитник львовских "Карпат" Михаил Кополовец высказался насчет текущего уровня чемпионата Украины.
"Вообще по футболу в Украине, по еврокубкам, на мой взгляд, этот чемпионат просто мертв. При всем уважении. Потому что если наши команды в еврокубках так плохо выступают, если уровень чемпионата не позволяет нам выступать с такими командами, как мы, обыгрывать их на классе. Такого понятия, как класс, уже вообще нет.
Если вспомним "Шахтер", он мог играть с "Ман Сити", "Ювентусом", любой командой. Сейчас просто катастрофа. Уровень чемпионата просто ужасный", – рассказал Кополовец.
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