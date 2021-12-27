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Болельщики выбрали лучшего игрока Черноморца в 2021 году
Фанаты сделали свой выбор
Одесский "Черноморец" подвел итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды по итогам 2021 года.
Таким образом, победителем стал полузащитник Артур Авагимян.
В этом году 24-летний хавбек провел 34 матча за одесский клуб во всех турнирах и забил 7 голов.
Напомним, на зимний перерыв "Черноморец" ушел на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 14 очков.
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Источник:ФК Черноморец
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
27.12.2021 в 10:57
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Кот-Философ (Черкаси)
27.12.2021 в 08:17
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