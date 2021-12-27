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Трубин включен в топ-50 лучших футболистов мира младше 21 года
Известное издание составило свой рейтинг лучших молодых игроков
Фото: UA-Футбол / Олександр Приходько
Популярное футбольное издание Foot Mercato составило рейтинг из лучших игроков младше 21 года по итогам 2021-го года.
В номинации за лучшего вратаря оказался Анатолий Трубин из "Шахтера" (11 очков), который уступает только голкиперу "Лидса" Илану Мелье (13 баллов).
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Голкиперы
Иллан Мелье (Лидс)
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Защитники
Тарик Лемпти (Брайтон)
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Полузащитники
Педри (Барселона)
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Атака
Эрлинг Холанд (Боруссия Д)
Также в списке называются еще три украинца - защитник "Динамо" Илья Забарный (2 балла), полузащитник Михаил Мудрик из "Шахтера", который набрал в свой актив 1 балл. Кроме того, вспоминается и голкипер Руслан Нещерет из "Динамо" (1 балл).
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