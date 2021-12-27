Трубин включен в топ-50 лучших футболистов мира младше 21 года

Популярное футбольное издание Foot Mercato составило рейтинг из лучших игроков младше 21 года по итогам 2021-го года.

В номинации за лучшего вратаря оказался Анатолий Трубин из "Шахтера" (11 очков), который уступает только голкиперу "Лидса" Илану Мелье (13 баллов).

Голкиперы Иллан Мелье (Лидс)

Анатолий Трубин (Шахтер)

Этьен Грин (Сент-Этьен) Защитники Тарик Лемпти (Брайтон)

Пьер Калулу (Милан)

Мало Густо (Лион)

Сержиньо Дест (Барселона)

Девин Ренш (Аякс)

Уэсли Фофана (Лестер)

Свен Ботман (Лилль)

Вильям Салиба (Марсель)

Мохамед Симакан (Лейпциг)

Ерик Гарсия (Барселона)

Максенс Лакруа (Вольфсбург)

Йоско Гвардиол (Лейпциг)

Ньянзу Куасси (Бавария)

Юрриен Тимбер (Аякс)

Нахуэн Перес (Удинезе)

Альфонсо Дэвис (Бавария)

Нуно Мендес (ПСЖ)

Нуно Таварес (Арсенал)

Райан Аит Нури (Вулверхэмптон)

Хуан Миранда (Бетис) Полузащитники Педри (Барселона)

Орельян Чуамени (Монако)

Фил Фоден (Манчестер Сити)

Джуд Беллингем (Боруссия Д)

Джамал Мусиала (Бавария)

Райан Гравенберх (Аякс)

Эдуардо Камавинга (Реал)

Эмиль Смит Роу (Арсенал)

Гави (Барселона)

Флориан Виртц (Байєр)

Доминик Собослаи (Лейпциг)

Сандро Тонали (Милан) Атака Эрлинг Холанд (Боруссия Д)

Винисиус Жуниор (Реал)

Душан Влахович (Фиорентина)

Ансу Фати (Барселона)

Энтони (Аякс)

Ферран Торрес (Манчестер Сити)

Карим Адейеми (Зальцбург)

Джонатан Дэвид (Лилль)

Букайо Сака (Арсенал)

Амин Гуйри (Ницца)

Джейдон Санчо (Манчестер Юнайтед)

Мейсон Гринвуд (Манчестер Юнайтед)

Шарль Де Кетеларе (Брюгге)

Ереми Пино (Вильярреал)

Родриго Гоес (Бразилия)

Также в списке называются еще три украинца - защитник "Динамо" Илья Забарный (2 балла), полузащитник Михаил Мудрик из "Шахтера", который набрал в свой актив 1 балл. Кроме того, вспоминается и голкипер Руслан Нещерет из "Динамо" (1 балл).