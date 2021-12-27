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Довбик: До 12 лет тренировался вместе с Миколенко, пока он не уехал с Черкасс

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард "Днепра-1" рассказал о своем детстве в родном городе

Довбик: До 12 лет тренировался вместе с Миколенко, пока он не уехал с Черкасс

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик рассказал о своем детстве в Черкассах и о тренировках вместе со звездным защитником киевского "Динамо" Виталием Миколенко.

- Ты один из звёздных воспитанников черкасского футбола. В детстве не встречался на футбольных полях с Виталием Миколенко, Артемом Бондаренко?

- Конечно, мы встречались.

- Вы, случайно, не с одного двора?

- Нет, мы все жили в разных районах. У Миколенко, кстати, район был такой же стремный, как у меня. Мы с ним ходили в одну спортивную школу. Он был там лет до 12, а потом перешел в РВУФК или Динамо. До 12-13 лет я его помню в черкассах, а потом он ушел и я его долго не видел.

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- В детстве ты занимался не только футболом, а еще какими-то единоборствами. Что это было?

- Я ходил на бокс. Двое моих друзей были боксерами, поэтому заходил к ним в зал. У одного были ключи от зала, он достиг неплохих результатов, до сих пор боксирует. Он брал ключи, мы заходили и тренировались, — сказал Довбик.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.12.2021 в 11:14
Привітайте мене з Д.Н.!!!!!! Я тут з Вами, щоб нести щастя і тепло!!!!!!!
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