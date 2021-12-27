Довбик: До 12 лет тренировался вместе с Миколенко, пока он не уехал с Черкасс

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик рассказал о своем детстве в Черкассах и о тренировках вместе со звездным защитником киевского "Динамо" Виталием Миколенко.

- Ты один из звёздных воспитанников черкасского футбола. В детстве не встречался на футбольных полях с Виталием Миколенко, Артемом Бондаренко?

- Конечно, мы встречались.

- Вы, случайно, не с одного двора?

- Нет, мы все жили в разных районах. У Миколенко, кстати, район был такой же стремный, как у меня. Мы с ним ходили в одну спортивную школу. Он был там лет до 12, а потом перешел в РВУФК или Динамо. До 12-13 лет я его помню в черкассах, а потом он ушел и я его долго не видел.

- В детстве ты занимался не только футболом, а еще какими-то единоборствами. Что это было?

- Я ходил на бокс. Двое моих друзей были боксерами, поэтому заходил к ним в зал. У одного были ключи от зала, он достиг неплохих результатов, до сих пор боксирует. Он брал ключи, мы заходили и тренировались, — сказал Довбик.