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Береза: Днепр-1 готов к единому телепулу. Пока я не слышал, чтобы кто-то был против
Позиция днепровского клуба
Фото: Днепр-1
Президент "Днепра-1" Юрий Береза поделился мнением о создании единого телепула УПЛ.
— Как в "Днепре-1" относятся к созданию единому телепулу?
— Однозначно позитивно.
— Как думаете, почему до сих пор не был создан единый телепул?
— Это связано с владельцами телеканалов и специфическим поведением некоторых журналистов. Если мы отдаем права тому или другому телеканалу, то, соответственно, комментарии идут в ту или другую сторону. Мы хотим, чтобы освещение событий было непредвзятым ко всем клубам. Мне бы хотелось видеть независимую тележурналистику.
— Какой видите выход из этой ситуации?
— Самая главная задача единого телепула — чтобы футбол дошел до людей, и каждый человек мог посмотреть любой матч украинской Премьер-лиги. Плюс к этому, клубы должны получать определенный доход.
Украинские болельщики заслуживают иметь доступ к качественным трансляциям украинского футбола. Но, чтобы при этом, не нарушались права клубов УПЛ. Единый телепул в этом плане — спасение.
Например, сейчас, для того, чтобы смотреть футбол мне пришлось купить тюнер и подписаться на одну компанию, не буду называть ее имя. Это очень неудобно.
— Но, чтобы клубы получали прибыль, УПЛ должна транслироваться по платным подпискам, иначе никакого дохода не будет.
— Согласен. Но не нужно обманывать людей, как у нас получилось со спутниковым телевидением. Когда оно только появлялось, то говорили, что там не будет рекламы, а на сегодняшний день ее там больше, чем на обычном телевидении.
— Как вы считаете, клубам удастся договориться и создать единый телепул?
— Конечно удастся. Весь мир уже пошел этим путем. Единый телепул дает возможность реализовать все мечты, начиная от качественных трансляций и заканчивая независимой журналистикой. Единственный вопрос, чтобы победитель тендера не стал манипулировать правом каждого украинца смотреть большой футбол. Для меня это главное.
Переговоры между УПЛ и клубами идут, но пока я не имею права об этом говорить. Скажу так, "Днепр-1" готов к единому телепулу.
— Из других клубов УПЛ никто не встал в позицию "против".
— Могу отвечать только за себя, но пока я не слышал, чтобы кто-то был против, - сказал Береза.
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