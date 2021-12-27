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Де Дзерби назвал тройку лучших игроков УПЛ. В ней два представителя Динамо
Неожиданный выбор
фото - Олександр Приходько
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби назвал тройку лучших игроков УПЛ по итогам первой части сезона.
По информации "Команда 1", наставник "горняков" первое место отдал уже бывшему своему подопечному Марлосу. Также он включил двух футболистов главного конкурента дончан, киевского "Динамо". Второе место досталось полузащитнику киевлян Николаю Шапаренко, а третье - лидеру столичного клуба Виктору Цыганкову.
Отметим, "Шахтер" ушел на зимний перерыв лидером украинской Премьер-лиги, опережая киевское "Динамо" на 2 зачетных пункта.
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