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Лужный прокомментировал информацию о назначении тренером Миная
Закарпатский клуб до сих пор остается без наставника
Украинский тренер Олег Лужный прокомментировал информацию, что "Минай" хочет назначить его главным тренером.
– Как вам такой вариант?
– Я впервые слышу. Я не даю интервью, – сказал Лужный.
Сообщалось, что в закарпатском клубе считают, что не смогут удовлетворить финансовые запросы 53-летнего украинца.
Также была информация, что Шаран – приоритетный вариант для "Миная", но среди кандидатов еще есть Мороз и Климовский.
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Источник:Tribuna.com
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Комментарии (6)
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Краб(Одесса) (Одесса)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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kukarekin (Одесса)
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