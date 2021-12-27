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Лужный прокомментировал информацию о назначении тренером Миная

Премьер-лига
(1 голосов)

Закарпатский клуб до сих пор остается без наставника

Лужный прокомментировал информацию о назначении тренером Миная

Новина українською

Украинский тренер Олег Лужный прокомментировал информацию, что "Минай" хочет назначить его главным тренером.

– Как вам такой вариант?

– Я впервые слышу. Я не даю интервью, – сказал Лужный.

Сообщалось, что в закарпатском клубе считают, что не смогут удовлетворить финансовые запросы 53-летнего украинца.

Также была информация, что Шаран – приоритетный вариант для "Миная", но среди кандидатов еще есть Мороз и Климовский.

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В статье: Олег Лужный ФК Минай
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (6)
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Краб(Одесса) (Одесса)
27.12.2021 в 15:50
Или Мороза.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
27.12.2021 в 15:24
Лужный на следующий день после назначения убьёт тунца. Он такого де..ла не потерпит.
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+7
0
Papaye (Dnipro)
27.12.2021 в 15:27
Да, рекорд в опасности!!!!
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+5
0
Vantala (Kharkiv)
27.12.2021 в 15:39
Тунец своей игрой в последнее время всем дает понять, что рекорд в полной безопасности.
+4
0
Olegyurchak (Хмельницький )
27.12.2021 в 16:16
Скорее трансгендерность тунца...
0
0
kukarekin (Одесса)
27.12.2021 в 14:58
Фролова можно к кормильцу
Ответить
0
-1


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