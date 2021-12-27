Лужный прокомментировал информацию о назначении тренером Миная

Украинский тренер Олег Лужный прокомментировал информацию, что "Минай" хочет назначить его главным тренером.

– Как вам такой вариант?

– Я впервые слышу. Я не даю интервью, – сказал Лужный.

Сообщалось, что в закарпатском клубе считают, что не смогут удовлетворить финансовые запросы 53-летнего украинца.

Также была информация, что Шаран – приоритетный вариант для "Миная", но среди кандидатов еще есть Мороз и Климовский.