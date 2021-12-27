Береза: Думал, Супряга задержится в Днепре-1 подольше. Но он сделал свой выбор

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза поделился мнением о Владиславе Супряге.

— Вы говорили, что Супряга идеально подходит "Днепру-1". Не планируете ли вы его вернуть, учитывая, что сейчас у него не очень складываются дела в "Динамо"?

— Я очень сильно страдал, когда Супряга ушел из "Днепра-1". Думал, он задержится у нас подольше. Но он сделал свой выбор и должен за него отвечать. Для него, как для футболиста, "Днепр-1" сделал очень много.

Если бы он пару сезонов сыграл с "Днепром-1" в УПЛ, у него бы была совсем другая история, - сказал Береза.

Отметим, что в последних матчах киевлян Супряга не появлялся даже в заявке.