Ризныком интересуются в Европе. Ворскла оценивает кипера в 3 млн евро

Голкипер " Ворсклы " Дмитрий Ризнык в нынешнее трансферное окно интересен нескольким клубам из Западной Европы. Уже этой зимой у 22-летнего вратаря полтавчан есть предложения, как из Украины, так и зарубежных клубов.

По информации Meta-ratings, к Дмитрию Ризныку проявляет интерес не только "Шахтер", но и польская "Легия". Впрочем, потянуть трансферную сумму голкипера сборной Украины поляки сейчас не в состоянии.

Точно так же не смогли убедить "Ворсклу" интересным предложением по голкиперу два португальских клуба — "Белененсеш" и Гимарайнш".

Интересно, что сам вратарь склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру не в Украине.

По имеющейся информации, Дмитрий Ризнык связан контрактом с "Ворсклой" до 30 июня 2024 года и в случае продажи полтавчане хотят выручить за него как минимум три миллиона евро.

Напомним, что Transfermarkt оценивает голкипера полтавчан в два миллиона евро.