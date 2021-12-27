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Ризныком интересуются в Европе. Ворскла оценивает кипера в 3 млн евро
Сам голкипер был бы не против попробовать себя в Европе
Голкипер "
По информации Meta-ratings, к Дмитрию Ризныку проявляет интерес не только "Шахтер", но и польская "Легия". Впрочем, потянуть трансферную сумму голкипера сборной Украины поляки сейчас не в состоянии.
Точно так же не смогли убедить "Ворсклу" интересным предложением по голкиперу два португальских клуба — "Белененсеш" и Гимарайнш".
Интересно, что сам вратарь склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру не в Украине.
По имеющейся информации, Дмитрий Ризнык связан контрактом с "Ворсклой" до 30 июня 2024 года и в случае продажи полтавчане хотят выручить за него как минимум три миллиона евро.
Напомним, что Transfermarkt оценивает голкипера полтавчан в два миллиона евро.
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