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Ризныком интересуются в Европе. Ворскла оценивает кипера в 3 млн евро

Премьер-лига
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Сам голкипер был бы не против попробовать себя в Европе

Ризныком интересуются в Европе. Ворскла оценивает кипера в 3 млн евро

Новина українською

Голкипер "Ворсклы" Дмитрий Ризнык в нынешнее трансферное окно интересен нескольким клубам из Западной Европы. Уже этой зимой у 22-летнего вратаря полтавчан есть предложения, как из Украины, так и зарубежных клубов.

По информации Meta-ratings, к Дмитрию Ризныку проявляет интерес не только "Шахтер", но и польская "Легия". Впрочем, потянуть трансферную сумму голкипера сборной Украины поляки сейчас не в состоянии.

Точно так же не смогли убедить "Ворсклу" интересным предложением по голкиперу два португальских клуба — "Белененсеш" и Гимарайнш".

Интересно, что сам вратарь склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру не в Украине.

По имеющейся информации, Дмитрий Ризнык связан контрактом с "Ворсклой" до 30 июня 2024 года и в случае продажи полтавчане хотят выручить за него как минимум три миллиона евро.

Напомним, что Transfermarkt оценивает голкипера полтавчан в два миллиона евро.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Легия (Варшава) Витория (Гимарайнш) Белененсеш (Лиссабон) Дмитрий Ризнык
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Источник:
Meta Ratings

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