СМИ: Калитвинцев покинул Десну из-за невыплаты долгов

Полузащитник " Десны " Владислав Калитвинцев расторг контракт с черниговским клубом, сообщает Footboom.

Такое решение хавбек принял из-за невыплаты долгов по заработной плате.

Напомним, что недавно "Десну" покинули Андрей Тотовицкий, Филипп Будковский и Владлен Юрченко. Близок к уходу и Леван Арвеладзе.

Ранее сообщалось, что Владислав Калитвинцев может перейти в "Полесье", где главным тренером работает его отец, Калитвинцев-старший.

В этом сезоне 28-летний полузащитник провел 16 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста.