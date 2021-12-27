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СМИ: Калитвинцев покинул Десну из-за невыплаты долгов
Игроки продолжают покидать черниговскую команду
Полузащитник "
Такое решение хавбек принял из-за невыплаты долгов по заработной плате.
Напомним, что недавно "Десну" покинули Андрей Тотовицкий, Филипп Будковский и Владлен Юрченко. Близок к уходу и Леван Арвеладзе.
Ранее сообщалось, что Владислав Калитвинцев может перейти в "Полесье", где главным тренером работает его отец, Калитвинцев-старший.
В этом сезоне 28-летний полузащитник провел 16 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
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