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СМИ: Калитвинцев покинул Десну из-за невыплаты долгов

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Игроки продолжают покидать черниговскую команду

СМИ: Калитвинцев покинул Десну из-за невыплаты долгов

Новина українською

Полузащитник "Десны" Владислав Калитвинцев расторг контракт с черниговским клубом, сообщает Footboom.

Такое решение хавбек принял из-за невыплаты долгов по заработной плате.

Напомним, что недавно "Десну" покинули Андрей Тотовицкий, Филипп Будковский и Владлен Юрченко. Близок к уходу и Леван Арвеладзе.

Ранее сообщалось, что Владислав Калитвинцев может перейти в "Полесье", где главным тренером работает его отец, Калитвинцев-старший.

В этом сезоне 28-летний полузащитник провел 16 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов)
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Источник:
footboom

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.12.2021 в 18:04
Финиш
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.12.2021 в 18:01
За Десну взяли конкретно всіх... Дуже жаль...
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