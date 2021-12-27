Козловский: Рух, наверное, лучше всех в Украине работает с болельщиками

Президент " Руха " Григорий Козловский рассказал о том, какую работу клуб проводит с болельщиками.

"Мы развиваемся как европейский цивилизованный клуб. Если кто-то хочет иметь искусственных ультрас, которые будут приходить, бить, кричать, палить – это не наш путь. Мы строим европейский клуб, где должна приходить семья – отец, мать, дети, внуки – на футбол в комфортных условиях и болеть так, как будет приносить удовольствие.

Это английский вариант, в Германии много клубов есть. Если появятся ультрас, хулиганы, но будут действовать в рамках здравого смысла – ну, это здорово.

И закинуть нам, что мы не работаем с фанами? Да мы, наверное, лучше всех в Украине работаем с болельщиками. Думаю, в Украине лучше нас с болельщиками точно никто не работает. Учитывая, что у нас есть "Карпаты" и "Львов" в одном городе", - сказал Козловский.