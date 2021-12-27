Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Козловский: Рух, наверное, лучше всех в Украине работает с болельщиками
Президент Руха рассказал о работе с львовскими болельщиками
fcrukh.com
Президент "
"Мы развиваемся как европейский цивилизованный клуб. Если кто-то хочет иметь искусственных ультрас, которые будут приходить, бить, кричать, палить – это не наш путь. Мы строим европейский клуб, где должна приходить семья – отец, мать, дети, внуки – на футбол в комфортных условиях и болеть так, как будет приносить удовольствие.
Это английский вариант, в Германии много клубов есть. Если появятся ультрас, хулиганы, но будут действовать в рамках здравого смысла – ну, это здорово.
И закинуть нам, что мы не работаем с фанами? Да мы, наверное, лучше всех в Украине работаем с болельщиками. Думаю, в Украине лучше нас с болельщиками точно никто не работает. Учитывая, что у нас есть "Карпаты" и "Львов" в одном городе", - сказал Козловский.
Популярное сейчас
- СМИ: Калитвинцев покинул Десну из-за невыплаты долгов
- Сколько тратит Миля? Роскошная жизнь Милевского. Тачки, девушки, контракты. Куда тратит миллионы?
- Гвардиола не считает Силву, Канселу и Зинченко хорошими защитниками
- Врач Шахтера - о травме Траоре: Такого повреждения я за всю свою карьеру не видел
- Известная футболистка-лесбиянка ушла от своей девушки ради игрока Астон Виллы. ФОТО
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО
Новости по теме
- 23:46 Украинские Козловский об игре с Шахтером: Команда с самым большим бюджетом в Восточной Европе, сильно поприседала, чтобы забить нам
- 14:56 Украинские Козловский: У клуба были варианты с Григорчуком и Вернидубом
- 09:50 Украинские Козловский в коммунистическом стиле Маркса и Энгельса прокомментировал важность Кучука для Руха
- 09:18 Украинские Козловский: Мы будем воспитывать футболистов и продавать очень дорого. Дешевого трансфермаркета не будет