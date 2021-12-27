Журналист: World Soccer провел проверку статьи об офшорах Динамо, она не является ложной

Журналист World Soccer Олег Задерновский заявил, что издание провело служебную проверку его материала о якобы офшорных махинациях с зарплатами руководства "Динамо ".

Напомним, после публикации киевское "Динамо" обратилось в издание с требованием остановить распространение этой информации и опровергнуть обнародованные данные .

По словам Задерновского, расследование продолжалось три недели, после чего материал был восстановлен.

"Я хотел бы поблагодарить руководство издательского дома Kelsey Publishing Ltd (World Soccer принадлежит этому медиахолдингу – прим.) за то доверие, которое они мне оказывали с момента получения жалобы от "Динамо". Мне сразу сообщили, что во время расследование будут проверены все факты, изложенные в статье, и сам процесс будет предельно корректным и беспристрастным.

"Динамо", после получения 29 ноября ответа, что в электронной версии статья временно будет недоступна, тут же распространило в некоторых украинских СМИ информацию, что это было сделано из-за лживой информации в статье.

Само служебное расследование проводилось почти три недели.

Оно было поручено издательским домом Kelsey Publishing Ltd, куда входит журнал World Soccer, юридической компании в Лондоне H2O – Law. Ее специализацией является репутационный менеджмент, а среди ее клиентов большое количество известных в мире актеров, спортсменов, музыкантов, бизнесменов и политиков. Проверку фактов, изложенных в статье проводил директор фирмы г-н Пол Фокс.

Я был ознакомлен с итоговым документом служебного расследования. По понятным причинам я не могу разглашать полностью его детали, а вот вынесенное окончательное решение не оставляет никаких двояких толкований: "Статья не вводит в заблуждение, не является ложной или неточной по причинам, изложенным выше. World Soccer нечего исправлять и не за что извиняться. Соответственно, требования "Динамо" отклонены".

Статья, снятая с онлайн платформ на время расследования, уже возвращена и в электронную версию журнала World Soccer", – сказал Задерновский.