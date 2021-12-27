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Журналист: World Soccer провел проверку статьи об офшорах Динамо, она не является ложной
Автор материла уверяет, что издание провело проверку
Журналист World Soccer Олег Задерновский заявил, что издание провело служебную проверку его материала о
Напомним, после публикации киевское "Динамо" обратилось в издание с требованием остановить распространение этой информации и
По словам Задерновского, расследование продолжалось три недели, после чего материал был восстановлен.
"Я хотел бы поблагодарить руководство издательского дома Kelsey Publishing Ltd (World Soccer принадлежит этому медиахолдингу – прим.) за то доверие, которое они мне оказывали с момента получения жалобы от "Динамо". Мне сразу сообщили, что во время расследование будут проверены все факты, изложенные в статье, и сам процесс будет предельно корректным и беспристрастным.
"Динамо", после получения 29 ноября ответа, что в электронной версии статья временно будет недоступна, тут же распространило в некоторых украинских СМИ информацию, что это было сделано из-за лживой информации в статье.
Само служебное расследование проводилось почти три недели.
Оно было поручено издательским домом Kelsey Publishing Ltd, куда входит журнал World Soccer, юридической компании в Лондоне H2O – Law. Ее специализацией является репутационный менеджмент, а среди ее клиентов большое количество известных в мире актеров, спортсменов, музыкантов, бизнесменов и политиков. Проверку фактов, изложенных в статье проводил директор фирмы г-н Пол Фокс.
Я был ознакомлен с итоговым документом служебного расследования. По понятным причинам я не могу разглашать полностью его детали, а вот вынесенное окончательное решение не оставляет никаких двояких толкований: "Статья не вводит в заблуждение, не является ложной или неточной по причинам, изложенным выше. World Soccer нечего исправлять и не за что извиняться. Соответственно, требования "Динамо" отклонены".
Статья, снятая с онлайн платформ на время расследования, уже возвращена и в электронную версию журнала World Soccer", – сказал Задерновский.
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