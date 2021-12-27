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Сабо - о лучшем тренере УПЛ в 2021-м: На 1-е место поставил бы Де Дзерби. Луческу – 3-й

Премьер-лига
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(1 голосов)

Ну а на второе место эксперт поставил Виктора Скрипника

Сабо - о лучшем тренере УПЛ в 2021-м: На 1-е место поставил бы Де Дзерби. Луческу – 3-й

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал признание коуча киевлян Мирчи Луческу лучшим тренером УПЛ в 2021 году.

"Я бы на первое место поставил Де Дзерби. Он выиграл Суперкубок Украины, победив "Динамо", "горняки" идут на первом месте в таблице УПЛ.

Вторую строчку я бы отдал Скрипнику. Это хороший тренер, но Де Дзерби на первом месте.

Луческу тогда будет третьим.

Четвертым можно поставить Йовичевича.

Каштру не заслуживает места в топ-5. Его уже здесь нет, зачем его ставить.

Рябоконь еще каждый год где-то в шестерке", – сказал Сабо.

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В статье: Мирча Луческу Заря (Луганск) Йожеф Сабо Виктор Скрипник Игорь Йовичевич Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Рябоконь Роберто Де Дзерби СК Днепр-1 Луиш Каштру
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (14)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
27.12.2021 в 21:48
По итогам 2021 года лучший - тренер Д-1. Прогресс Д-1 существенный: на январь 2021 команда была на самом дне таблицы - в 13 матчах 9 поражений, финишировал клуб в сезоне 20-21 на 7 месте. Сейчас уже на третьем. С таким тренером и трансферами на 30 млн евро были бы на 1-ом. Но такие деньги позволяют только Шахтеру. Динамовского тренера поставили на первое за чемпионство и кубок Украины в 2021 году.
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0
0
perogiv52 (.)
27.12.2021 в 21:19
Просто все молодцы , так держать обгадили и наплевали в душу , а ведь у него опыта по больше, чем у некоторых спецов писак.
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0
-1
Fishing 555 (Rivne)
27.12.2021 в 21:02
Самбо на старість з'їхав з глузду
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+2
-1
SoLoMoN1607 (N .K)
27.12.2021 в 20:59
Лизнул премию на Новый Год заработал
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+3
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
27.12.2021 в 20:49
Ппосто заквашен - иди в харьков! ))) ну харош эфир свом дерьмом засерать!!!
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+1
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
27.12.2021 в 20:45
1.Луческу 2.Бешенная Зебра 3. Йовичевич 4.Рябоконь 5.Скрипнник...
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+3
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
27.12.2021 в 20:47
1. Йовик (однозначно), 2. Скрипа, 3. Луческу, 4. Зебра. И именно так! А рябой конь тут к чему???
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0
-4
ТолькоДНЕПР (Днепр)
27.12.2021 в 20:45
Просто старый идиот! Не хочеться здесь "смотреть каналы футбол" - знающие люди поняли о чём я...
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+4
0
Fishing 555 (Rivne)
27.12.2021 в 21:03
Ответить
+2
-1
Dr. House (Поділля)
27.12.2021 в 21:41
Фістінг, попок ефесбешний, не примазуйся, сйобуй нах звідси в свою паРашку, кляча лишньохромосомна
0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
27.12.2021 в 20:43
Старый шакал работает за миску гнилой похлебки у ржавых... Пенсия маленькая...
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+5
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
27.12.2021 в 20:42
Бред сивого оленя!!!! Зебра - пкрвый))) да с таким набором исполнителей - должен на 10 очков вперёд уйти, а не случайно обганять... Йовик - 4-й??? Как? После кого? Да с тем составом, что у Днепра и кол-вом набранных очков - Йовик по праву пкрвым должен быть! Йожик же совсем свихнулся на почве старческого маразма!
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+2
0
Dr. House (Поділля)
27.12.2021 в 20:40
ЙОВІЧЕВІЧ- найкращий тренер УПЛ 2021. До того ж і людина порядна.
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+3
0
Dr. House (Поділля)
27.12.2021 в 20:36
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+4
0


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