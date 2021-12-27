Сабо - о лучшем тренере УПЛ в 2021-м: На 1-е место поставил бы Де Дзерби. Луческу – 3-й

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал признание коуча киевлян Мирчи Луческу лучшим тренером УПЛ в 2021 году.

"Я бы на первое место поставил Де Дзерби. Он выиграл Суперкубок Украины, победив "Динамо", "горняки" идут на первом месте в таблице УПЛ.

Вторую строчку я бы отдал Скрипнику. Это хороший тренер, но Де Дзерби на первом месте.

Луческу тогда будет третьим.

Четвертым можно поставить Йовичевича.

Каштру не заслуживает места в топ-5. Его уже здесь нет, зачем его ставить.

Рябоконь еще каждый год где-то в шестерке", – сказал Сабо.