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Сабо - о лучшем тренере УПЛ в 2021-м: На 1-е место поставил бы Де Дзерби. Луческу – 3-й
Ну а на второе место эксперт поставил Виктора Скрипника
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал признание коуча киевлян Мирчи Луческу
"Я бы на первое место поставил Де Дзерби. Он выиграл Суперкубок Украины, победив "Динамо", "горняки" идут на первом месте в таблице УПЛ.
Вторую строчку я бы отдал Скрипнику. Это хороший тренер, но Де Дзерби на первом месте.
Луческу тогда будет третьим.
Четвертым можно поставить Йовичевича.
Каштру не заслуживает места в топ-5. Его уже здесь нет, зачем его ставить.
Рябоконь еще каждый год где-то в шестерке", – сказал Сабо.
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