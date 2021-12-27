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КДК УАФ оштрафовал Верес за послематчевое флеш-интервью не на государственном языке
Ровенчане допустили нарушение регламента
nkveres.com
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола оштрафовал ровенский "
Нарушение было зафиксировано после матча 17-го тура УПЛ "Верес" – "Динамо" (0:3).
Решению КГК УАФ обжалованию не подлежит.
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Источник:НК Верес
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