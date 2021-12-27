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КДК УАФ оштрафовал Верес за послематчевое флеш-интервью не на государственном языке

Премьер-лига
(1 голосов)

Ровенчане допустили нарушение регламента

КДК УАФ оштрафовал Верес за послематчевое флеш-интервью не на государственном языке

nkveres.com

Новина українською

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола оштрафовал ровенский "Верес" за нарушение пункта регламента, который обязывает давать флеш-интервью на государственном языке.

Нарушение было зафиксировано после матча 17-го тура УПЛ "Верес" – "Динамо" (0:3).

Решению КГК УАФ обжалованию не подлежит.

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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