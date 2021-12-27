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Представители и игроки Вереса будут общаться с СМИ только на украинском языке

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Реакция клуба на штраф от КДК

Представители и игроки Вереса будут общаться с СМИ только на украинском языке

Фото: НК Верес

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, КДК УАФ оштрафовал ровенский "Верес" за нарушение пункта регламента, который обязывает давать флеш-интервью на государственном языке.

Таким образом, как сообщают в клубе, представители и игроки клуба будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке.

Для тех футболистов и работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном, по их мнению, уровне - клуб готов организовать курсы по изучению украинского.

Такое решение не касается представителей клуба, являющихся гражданами других государств.

Также свое видение по этому вопросу выразил также президент "Вереса" Иван Надеин.

"Моя личная позиция такова, что если у футболиста украинский паспорт – публичные интервью, комментарии официальному вещателю, представителям СМИ – он должен давать на украинском языке. Я также понимаю, что есть футболисты, которые плохо знают украинский. Сейчас уже есть тенденция, что им даже немного стыдно. Информационные сообщения для прессы от работников клуба должны быть на украинском языке", - сказал Надеин.

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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Комментарии (8)
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Antolog (Одесса)
27.12.2021 в 21:40
Підтримую...) Всіх хто розмовляє російською відправити на постійне місце проживання в села, заодно приостановлять урбанізацію, вимирання українських сіл, та й для закону 5600 від нашої "прекрасної влади" потрібно щоб в селах хтось реально жив, а то знову буде недофінансування бюджету...) Подивимось хто кого, рідна мова переможе потім там, чи все ж таки і наші села начнуть чтокать да какать в переважній своїй більшості...)
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Олег 86 (Львів)
27.12.2021 в 21:33
А шахтар а бо Динамо штрафували
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Antolog (Одесса)
27.12.2021 в 21:48
Якщо буде потрібно, щоб халопи побачили, що всі рівні перед законом, то так, заплатять й вони...) Але зараз на повістці дня зовсім важливіші речі, олігархи не повинні називатись олігархами, надра землі української повинні розпродуватись й надалі з 1% платою в казну держави, а то хтось не зможе купити нового острову або маєтку в самих розкішних місцях нашої планети, комусь невдасться ход конем з шоколадними зайчиками і т.д. Тому всі з відкритими ротами уважно стежимо за самими чесними аналами в Україні, зі слів яких вже виходить, що всі наші олігархи бідні й нещасні... Може вже пора нам скидатись всім народом, щоб вони бува з голоду не повмирали, а то один так вже зкинув, що аж страшно подумати, як він без нашої милостині проіснує...)))
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.12.2021 в 21:09
Молодці!
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Fishing 555 (Rivne)
27.12.2021 в 21:08
Ух ты вот это достижение! Я бы предложил на китайском.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.12.2021 в 21:09
Так ти коцап і так скоро будеш вчити мовум косооких
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С.Карпович. (Ланівці)
27.12.2021 в 21:46
Тебе скоро таке чекає
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KorsarK (Київ)
27.12.2021 в 21:04
Так повинно бути, в Україні українська мова.
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