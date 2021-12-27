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Представители и игроки Вереса будут общаться с СМИ только на украинском языке
Реакция клуба на штраф от КДК
Фото: НК Верес
Как уже сообщалось ранее, КДК УАФ
Таким образом, как сообщают в клубе, представители и игроки клуба будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке.
Для тех футболистов и работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном, по их мнению, уровне - клуб готов организовать курсы по изучению украинского.
Такое решение не касается представителей клуба, являющихся гражданами других государств.
Также свое видение по этому вопросу выразил также президент "Вереса" Иван Надеин.
"Моя личная позиция такова, что если у футболиста украинский паспорт – публичные интервью, комментарии официальному вещателю, представителям СМИ – он должен давать на украинском языке. Я также понимаю, что есть футболисты, которые плохо знают украинский. Сейчас уже есть тенденция, что им даже немного стыдно. Информационные сообщения для прессы от работников клуба должны быть на украинском языке", - сказал Надеин.
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