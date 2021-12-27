Представители и игроки Вереса будут общаться с СМИ только на украинском языке

Как уже сообщалось ранее, КДК УАФ оштрафовал ровенский "Верес" за нарушение пункта регламента, который обязывает давать флеш-интервью на государственном языке.

Таким образом, как сообщают в клубе, представители и игроки клуба будут давать интервью и комментарии для СМИ только на украинском языке.

Для тех футболистов и работников клуба, которые владеют государственным языком на недостаточном, по их мнению, уровне - клуб готов организовать курсы по изучению украинского.

Такое решение не касается представителей клуба, являющихся гражданами других государств.

Также свое видение по этому вопросу выразил также президент "Вереса" Иван Надеин.