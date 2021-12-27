Заря продолжает вести переговоры об аренде Аллахьяра. О выкупе контракта речи не идет

Украинский журналист Игорь Цыганик заявил о том, что " Заря " продолжает вести переговоры с "Фенербахче" по будущему форварда Аллахьяра Сайядманеша, арендный договор по которому истекает 31 декабря.

По информации источника, луганчане хотят еще на полгода (до конца сезона) продлить аренду футболиста, а дальше уже смотреть по ситуации.

Речи о выкупе контракта иранца этой зимой не идет.

Цыганык заявил, что ранее "Заря" рассматривала вариант с выкупом контракта форварда, чтобы перепродать его в "Динамо" или "Шахтер", однако на данный момент украинский гранды в нем не заинтересованы.

Европейские клубы также вряд ли заплатят за игрока сумму, которая бы устроила луганчан.

При этом, ранее сообщалось, что "Фенербахче" не горит желанием снова отдавать футболиста в аренду, а хотел бы его сразу продать. При этом сумма отступных, которая была прописана в арендном контракте игрока, составляла 3,5 млн евро.

Отметим, что в нынешнем сезоне Аллахьяр провел за "Зарю" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста.