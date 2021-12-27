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Цыганык: Дубинчак уже вернулся в Динамо. В Днепр-1 должен уехать Вантух

Премьер-лига
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(1 голосов)

Журналист рассказал, кто заменит Миколенко в Динамо

Цыганык: Дубинчак уже вернулся в Динамо. В Днепр-1 должен уехать Вантух

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал, кто заменит в "Динамо" Виталия Миколенко, который в январе переходит в "Эвертон".

"В "Динамо" Миколенко заменит Дубинчак. В начале. У него есть шанс себя сейчас проявить. Владислава уже вернули из "Днепра-1". В обратном направлении должен уехать Вантух.

Хотя Луческу сомневается, поэтому Роман поедет из "Динамо" на сборы, и они будут конкурировать.

Есть еще молодой Вивчаренко. Вот три футболиста, которые должны заменить Миколенко", – сказал журналист.

Напомним, что официально о переходе Миколенко должны объявить в январе, когда в АПЛ откроется трансферное окно. По данным СМИ, киевляне получат за игрока порядка 20-23 млн евро, а сам украинец будет получать зарплату в 3,5 млн. евро в год.

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Роман Вантух Виталий Миколенко Владислав Дубинчак Константин Вивчаренко
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.12.2021 в 21:08
Нікому твій сраний дол бік не потрібен, не рівень навіть Сондерійска.
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0
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
27.12.2021 в 20:55
А ваетуз оставьте себе, ублюдки!
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0
-2
ТолькоДНЕПР (Днепр)
27.12.2021 в 20:54
Как они вообще это бревно за столько продали... Верните Дубинчака в Днепр!!! Супрягу уже испортили.... потом Кулач... (до этого еще 150 человек), Довбыка хотите? Зачем? Чтобы тоже не играл? Зае....ла эта дыня и сурки!!!!
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0
-1
Trztrqtr (Украина)
27.12.2021 в 21:34
Что значит верните? У Дубинчака контракт с ДК. Хотят вернуть-их право. Супряга, при всей моей симпатии к нему, портит себя сам. В ДК ему давали достаточно шансов. Кулач изначально неважный игрок.
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