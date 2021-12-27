Цыганык: Дубинчак уже вернулся в Динамо. В Днепр-1 должен уехать Вантух

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал, кто заменит в " Динамо " Виталия Миколенко, который в январе переходит в "Эвертон".

"В "Динамо" Миколенко заменит Дубинчак. В начале. У него есть шанс себя сейчас проявить. Владислава уже вернули из "Днепра-1". В обратном направлении должен уехать Вантух.

Хотя Луческу сомневается, поэтому Роман поедет из "Динамо" на сборы, и они будут конкурировать.

Есть еще молодой Вивчаренко. Вот три футболиста, которые должны заменить Миколенко", – сказал журналист.