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Цыганык: Дубинчак уже вернулся в Динамо. В Днепр-1 должен уехать Вантух
Журналист рассказал, кто заменит Миколенко в Динамо
fcdynamo.kiev.ua
Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал, кто заменит в "
"В "Динамо" Миколенко заменит Дубинчак. В начале. У него есть шанс себя сейчас проявить. Владислава уже вернули из "Днепра-1". В обратном направлении должен уехать Вантух.
Хотя Луческу сомневается, поэтому Роман поедет из "Динамо" на сборы, и они будут конкурировать.
Есть еще молодой Вивчаренко. Вот три футболиста, которые должны заменить Миколенко", – сказал журналист.
Напомним, что официально о переходе Миколенко должны объявить в январе, когда в АПЛ откроется трансферное окно. По данным СМИ, киевляне получат за игрока порядка 20-23 млн евро, а сам украинец будет получать зарплату в 3,5 млн. евро в год.
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