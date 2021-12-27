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Цыганык: Боту покинул Шахтер из-за конфликта с Де Дзерби
Журналист говорит, что тренерский штаб не сработался с селекционным отделом
Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал, свою версию, почему
"Насколько я понимаю, был очень серьезный конфликт между тренерским штабом и скаутским отделом "Шахтера". У Роберто де Дзерби свой взгляд. Наверное, и свои селекционеры. Он был недоволен теми футболистами, которые предлагал ему Боту. Поэтому португальцу не оставалось другого выхода, как покинуть "Шахтер", освободить место для кого-то другого, кто может проявить себе лучше", – сказал Цыганык.
Напомним, что Боту продолжит карьеру в ПАОКе, где станет спортивным директором. Он работал в донецком клубе с 2018 года.
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