Цыганык: Боту покинул Шахтер из-за конфликта с Де Дзерби

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал, свою версию, почему глава селекционного отдела "Шахтера" Жозе Боту покинул клуб .

"Насколько я понимаю, был очень серьезный конфликт между тренерским штабом и скаутским отделом "Шахтера". У Роберто де Дзерби свой взгляд. Наверное, и свои селекционеры. Он был недоволен теми футболистами, которые предлагал ему Боту. Поэтому португальцу не оставалось другого выхода, как покинуть "Шахтер", освободить место для кого-то другого, кто может проявить себе лучше", – сказал Цыганык.