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Цыганык: Боту покинул Шахтер из-за конфликта с Де Дзерби

Премьер-лига
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(2 голосов)

Журналист говорит, что тренерский штаб не сработался с селекционным отделом

Цыганык: Боту покинул Шахтер из-за конфликта с Де Дзерби

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганик рассказал, свою версию, почему глава селекционного отдела "Шахтера" Жозе Боту покинул клуб.

"Насколько я понимаю, был очень серьезный конфликт между тренерским штабом и скаутским отделом "Шахтера". У Роберто де Дзерби свой взгляд. Наверное, и свои селекционеры. Он был недоволен теми футболистами, которые предлагал ему Боту. Поэтому португальцу не оставалось другого выхода, как покинуть "Шахтер", освободить место для кого-то другого, кто может проявить себе лучше", – сказал Цыганык.

Напомним, что Боту продолжит карьеру в ПАОКе, где станет спортивным директором. Он работал в донецком клубе с 2018 года.

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В статье: Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби Жозе Боту
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (3)
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Dimoncho (Kharkiv)
27.12.2021 в 23:22
Зачем высказывания этого бал..бола публикуют на всеукраинском сайте??
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+1
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scorpius (Ck)
27.12.2021 в 23:18
"Насколько я понимаю...." это ключевые слова текста от Цыганыка, дальше можно не читать.
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+2
-1
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alex.belogubko (одесса)
27.12.2021 в 23:14
Дзерби надо гнать физрук -пустышка-угробил ШД
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