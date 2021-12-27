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Динамо интересуется 17-летним вингером Хапоэля из Тель-Авива

Премьер-лига
(1 голосов)

Ахмад Эбрахим - из новой плеяды талантов Израиля

Динамо интересуется 17-летним вингером Хапоэля из Тель-Авива

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"Динамо" проявляет интерес к 17-летнему вингеру иерусалимского "Хапоэля" Ахмаду Эбрахиму, сообщает Sport Arena.

17-летний хавбек играет на обоих флангах полузащиты, а также способен играть в нападении.

Также сообщается, что парнем интересуются "Зенит" и "Вильярреал".

Впрочем, все потенциальные покупатели ждут, когда Ахмаду исполнится 18 лет (в марте 2022), чтобы начать полноценные переговоры.

В нынешнем сезоне Эбрахим сыграл 12 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тыс евро.

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В статье: Динамо (Киев) Хапоэль (Иерусалим)
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Источник:
Youtube-канал Sport Arena

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Комментарии (1)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
27.12.2021 в 23:45
Они уже одного еврея покупали-покупали,но так и не купили
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