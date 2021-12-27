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Динамо интересуется 17-летним вингером Хапоэля из Тель-Авива
Ахмад Эбрахим - из новой плеяды талантов Израиля
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17-летний хавбек играет на обоих флангах полузащиты, а также способен играть в нападении.
Также сообщается, что парнем интересуются "Зенит" и "Вильярреал".
Впрочем, все потенциальные покупатели ждут, когда Ахмаду исполнится 18 лет (в марте 2022), чтобы начать полноценные переговоры.
В нынешнем сезоне Эбрахим сыграл 12 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тыс евро.
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