Динамо интересуется 17-летним вингером Хапоэля из Тель-Авива

" Динамо " проявляет интерес к 17-летнему вингеру иерусалимского "Хапоэля" Ахмаду Эбрахиму, сообщает Sport Arena.

17-летний хавбек играет на обоих флангах полузащиты, а также способен играть в нападении.

Также сообщается, что парнем интересуются "Зенит" и "Вильярреал".

Впрочем, все потенциальные покупатели ждут, когда Ахмаду исполнится 18 лет (в марте 2022), чтобы начать полноценные переговоры.

В нынешнем сезоне Эбрахим сыграл 12 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тыс евро.