"Динамо еще поборется с Шахтером": Николай Павлов объяснил, почему Луческу признан лучшим тренером УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу признало лучшим тренером УПЛ 2021 года наставника Динамо Мирчу Луческу.

Чуть позже президент объедения тренеров Николай Павлов детально объяснил позицию каждого специалиста в топ-5.

— На пятое место вы поставили Роберто Де Дзерби.

— Потому что он всего лишь полгода работает в Украине.

— Как думаете, ему удалось изменить Шахтер в лучшую сторону после Каштру?

— Я перемен не увидел. Полностью согласен с мнением Сергея Реброва, где он давал характеристику Шахтеру. Два центральных защитника и два опорника катают между собой мяч. Я вообще не понял, какая это игра первым номером.

— Четвертое место — Луиш Каштру.

— Он также проработал половину 2021 года. О его работе я могу судить по высказываниям, что он потерял нить управления командой в раздевалке. Также я увидел, что руководство Шахтера особо ему не помогало.

Видимо, уже, поставили на нем крест. Тренер это чувствует, и поэтому у него вышла смазанная концовка.

— Третье место — Игор Йовичевич.

— Результаты Днепра-1 — отражение хорошей работы Йовичевича в этом году. В конце прошлого года они уходили на последнем месте на зимний перерыв. Затем провели продуктивные сборы, наладили хорошую обстановку в коллективе. Поэтому Йовичевич у нас на третьем месте, как и Днепр-1 в турнирной таблице.

— Второе место — Виктор Скрипник.

— За все время, что Скрипник у нас работает, Заря остается стабильной командой. Заря продолжает дело Юры Вернидуба. Команда ни в чем не сделала шаг назад. Как и при Вернидубе, луганский клуб — постоянный кандидат на третье место УПЛ.

Думаю, Заря в этом году будет бороться за бронзу с Днепром-1 Йовичевича.

— Первое место — Мирча Луческу.

— Луческу доказал своей работой, что является профессионалом до мозга костей, и возраст ему не помеха. Самый старший тренер не только в Украине, но и в Лиге чемпионов. Его работоспособности можно только позавидовать. Думаю, они с Шахтером еще поборются за золото УПЛ этого сезона, у них еще личная встреча впереди. Во всяком случае, я, буду переживать за Луческу: за его опыт, возраст, отношение к футболу.

Мне нравится, что он сам руководит тренировочным процессом.

У Луческу в Динамо пять помощников: Гусев, Михайлов, Карас, Вукоевич и Козлов. А у Де Дзерби я, наверное, и людей не посчитаю, там только человек десять итальянцев приехало. Мне импонирует, что Луческу за все сам отвечает. Он, действительно, лучший тренер в Украине. Повезло молодым тренерам, которые находятся рядом с ним, и могут набраться у него опыта.