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Днепр-1 интересуется хавбеком Зари
Днепряне прощупывают почву относительно Максима Лунева
zarya-lugansk.com
"Днепр-1” проявляет интерес к полузащитнику “
Футболист является предметом интереса днепрян, однако о какой-либо конкретике речь пока что не идет. На данный момент спортивный клуб уже активно "разведывает почву" насчет возможного трансфера Лунева.
Напомним, что в нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 10 матчах в УПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
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Источник:zaryalg.com
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