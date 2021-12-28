Днепр-1 интересуется хавбеком Зари

"Днепр-1” проявляет интерес к полузащитнику “ Зари ” Максиму Лунева, сообщает сайт zaryalg.com.

Футболист является предметом интереса днепрян, однако о какой-либо конкретике речь пока что не идет. На данный момент спортивный клуб уже активно "разведывает почву" насчет возможного трансфера Лунева.

Напомним, что в нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 10 матчах в УПЛ, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.