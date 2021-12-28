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Легионер Ворсклы восстановился после травмы

Премьер-лига
(2 голосов)

Футболист отправится на зимние сборы с командой

Легионер Ворсклы восстановился после травмы

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Полузащитник сборной Люксембурга Венсан Тилль восстановился после полученной травмы в своей предыдущей команде — португальском "Насьонале" и готовится побороться за место в стартовом составе полтавчан.

Венсан, который является братом Оливье Тилля, подписал контракт с "Ворсклой" в августе, но не провел за полтавскую команду ни одного матча из-за травмы.

Теперь же, когда проблемы со здоровьем позади, у Венсана появились шансы составить кампанию Оливье в средней линии полтавчан. 21-летний футболист отправится на зимние сборы, где и составит конкуренцию другим партнёрам.

Напомним, что Венсан Тилль также выступал за французские команды "По", "Орлеан", "Mец".

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В статье: Ворскла (Полтава) Венсан Тилль
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