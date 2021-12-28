Ингулец подпишет экс-полузащитника Шерифа - СМИ

"Ингулец" договорился о сотрудничестве с экс-полузащитником "Шерифа", украинцем Андреем Близниченко, сообщает Meta-ratings.com.ua.

Ожидается, что стороны уже пришли к соглашению и о возвращении футболиста в Украину будет объявлено в ближайшее время.

27-летний Близниченко выступал за "Шериф" с 2019 года. За это время украинец провел за клуб из Тирасполя 24 матча во всех турнирах. Осенью 2021 года он ушел из команды в качестве свободного агента.

Отметим, что ранее СМИ писали о том, что "Ингулец" претендует на бразильского легионера Вильяма, последней командой которого был брестский "Рух".