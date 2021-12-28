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Ингулец подпишет экс-полузащитника Шерифа - СМИ
Клуб из Петрово в ближайшее время пополнится новым игроком
Фото: ФК Шериф
"Ингулец" договорился о сотрудничестве с экс-полузащитником "Шерифа", украинцем Андреем Близниченко, сообщает Meta-ratings.com.ua.
Ожидается, что стороны уже пришли к соглашению и о возвращении футболиста в Украину будет объявлено в ближайшее время.
27-летний Близниченко выступал за "Шериф" с 2019 года. За это время украинец провел за клуб из Тирасполя 24 матча во всех турнирах. Осенью 2021 года он ушел из команды в качестве свободного агента.
Отметим, что ранее СМИ писали о том, что "Ингулец" претендует на бразильского легионера Вильяма, последней командой которого был брестский "Рух".
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