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Акценты. Расчеты постороннего. Осенние итоги УПЛ глазами зрителя
Cумма впечатлений от игры. Вторая часть "Марлезонского балета"
Напомню, что здесь вашему вниманию предлагаются суммарные итоги авторских обзоров тура УПЛ, с которыми вы могли ознакомиться в течение сезона. Пишет зритель и для зрителей – обычных любителей футбола. В прошлый раз мы говорили о зрелищности, интриге и логике. Сегодня – об остальных "китах", на которых стоит наш интерес к игре.
Судейство. Единственный аспект зрительского интереса, в котором я полагаюсь не на собственное мнение и видение, а на оценку профессионала. Мой коллега по блогу Юстас уже очень давно проживает за рубежом, будучи, так сказать, равноудаленным от наших клубов и их фанатов. Как и я, он стремится к объективности, но уже с точки зрения арбитра.
По умолчанию, с его подачи, мы выделяем тут только те судейские ошибки, которые: а) не вызывают сомнений; б) отразились или реально могли отразиться на результате матча. За прошедшие 18 туров таковых было обнаружено лишь восемь. В играх с участием десяти клубов из 16. И это безусловный прогресс, в сравнении с предыдущим сезоном.
Любопытно, что в шести случаях из десяти ошибались только в пользу той или иной команды, а в четырех – сугубо во вред. Подчеркну: мы говорим именно об ошибках и не более.
И у нас выходит, что больше других – по два раза – Фемида допускала погрешности в пользу "Ворсклы" и "Александрии". По одному такому поединку было у "Шахтера", "Днепра", "Колоса" и "Металлиста 1925".
Однозначно больше всех пострадал от судейских ляпсусов "Мариуполь" - трижды. По два раза из-за них теряли очки "Львов" и "Ингулец". Один раз – "Минай".
Получается, что за всю осеннюю часть чемпионата ни разу не подвергались серьезному влиянию арбитража результаты шести клубов: "Динамо", "Зари", "Десны", "Вереса", "Руха" и того, что вы продолжали именовать "Черноморцем".
Таким образом, как о системе у нас есть повод говорить только об ошибках судей, которые лишали очков одну команду – ту, что замыкает турнирную таблицу. Три очевидных случая.
Тех, кому милее другой источник оценки работы судей в УПЛ, или кто сам с усами и способен разглядеть черную кошку в темной комнате, даже когда ее там нет – этих мы, конечно, разочаровали. Но вовсе не обязательно писать об этом в комментариях: мол, после этого я дальше читать не стал. Просто не читайте, и будет вам счастье.
Везение. По моим, как всегда скромным, подсчетам, госпожа Фортуна самым решительным образом – так, что это сказывалось или могло сказаться на исходе матча – вмешивалась в игру в 47 случаях из 143 (общее количество состоявшихся поединков). То есть, почти в каждом третьем поединке, в среднем.
Самой везучей командой в УПЛ минувшей осенью назову "Ворсклу", которой удача помогала 6 раз. 5 раз она сопутствовала "Руху", по 4 – "Металлисту 1925" и "Минаю".
Ни разу вовсе не повернулась она лицом к тому же многострадальному "Мариуполю". И лишь по одному разу – к "Ингульцу" и команде из Одессы.
"Одесситы" стали, напротив, классическим эталоном невезения: 7 раз фарт решительно отворачивался от них, предпочитая их соперников. 5 раз конкретно не везло "Заре". По 4 раза – "Александрии" и "Вересу".
Меньше всего пострадали от прихотей Фортуны… Впрочем, перечислять эти команды бессмысленно, ибо их больше половины лиги – тех, кому невезение портило игру дважды.
То есть, бросается в глаза нелюбовь госпожи Удачи к команде Мороза. Ну и полный игнор ею же, в союзе с Фемидой, "Мариуполя". Третьим потерпевшим от этой сладкой парочки, методом исключения, назвал бы, пожалуй, "Ингулец".
Личности. Роль личности в футболе не следует приуменьшать никогда и ни в коем случае. Как бы коллективно не стремились играть команды и как бы иные тренеры не стремились превратить ярких исполнителей в винтики бесперебойного механизма. Игру продолжают вершить Игроки. К счастью для зрителей, которых привлекали и будут привлекать имена.
Хотел бы подчеркнуть: здесь я говорю именно об игре, а не об искусстве достижения результата. Именно этот критерий – как часто игрок обращал на себя внимание в самых ярких эпизодах матча – я взял за основу, выбирая тройку личностей в каждом из туров.
И если мы начислим условные три балла за каждое 1-е место, два – за 2-е, и один – за 3-е, то получим следующие результаты по итогам прошедших 18 туров.
Самой яркой футбольной личностью осенней УПЛ стал Довбик из "Днепра-1" - 10 баллов. И даже с приличным отрывом, поскольку расположившаяся за ним троица набрала аж на три балла меньше. Это его одноклубник Пихаленок, киевлянин Цыганков и Кочергин из "Зари". В скобках отметим, что последний уже давно не появлялся на поле.
Фото - СК Днепр-1
По 5 зрительских баллов получили Степанюк и Тилль из "Ворсклы", Аллахьяр из "Зари", Ковалец из "Александрии" и Тете из "Шахтера". По 4 – одноклубники последнего Мудрик и Соломон плюс "динамовец" Буяльский. По моим наблюдениям, именно эта дюжина, в первую очередь, подогревала наш интерес к украинскому футболу.
Никого не удивит, что все они представляют шестерку сильнейших команд лиги. Как и то, что больше всего тут представителей лидера, а меньше – команды, идущей на 6-м месте. Но, хотите – верьте, хотите – нет, а сидя у экрана, о таблице я думал меньше всего. Вот такая, где-то даже немного настораживающая закономерность…
Разумеется, к сожалению, в этом списке чрезвычайно трудно оказаться игрокам оборонительного плана. Но, положа руку на сердце и по большому счету, мы смотрим футбол ради атаки. Если только мы не профессионалы, или не мним себя таковыми.
А вот вратари – особая футбольная каста. И, на мой взгляд, их игру всегда следует оценивать отдельно. Что я и делаю в этом блоге.
По итогам осени самыми яркими стражами ворот признал бы Мацапуру из "Зари" и Ризныка из "Ворсклы" - оба трижды назывались мною лучшими по количеству совершенных важных сэйвов. В пятерку включил бы также александрийца Билыка, черниговца Литовку и львовянина Панькива из "Руха" – по два выигранных тура.
Это были главные личности УПЛ на сегодня, исходя из "расчетов постороннего" - телезрителя, которому именно их игра в чемпионате запомнилась больше всего.
Симпатии. Вынужден напомнить: автор не является болельщиком ни одной из действующих команд нашей "вышки", на сегодняшний день. И точно так же у него нет предвзятости со знаком "минус" к кому-либо из них. Так что, если кому-нибудь и будут интересны его суждения и выводы, то, в первую очередь, именно поэтому.
Как уже было сказано многократно ранее, свой зрительский девиз я позаимствовал у Ринуса Михелса – великого тренера "летучих голландцев". Он звучит так: "Я знаю лишь один футбол – атакующий. Все остальное – антифутбол". Исходя из этого и формируются мои симпатии и антипатии в игре.
Тут все просто. Пять и более голевых моментов у ворот соперника в матче свидетельствуют об игре на атаку. Чем больше, тем лучше. Менее трех шансов для взятия ворот – незачет от зрителя.
Лидером зрительских симпатий в этом сезоне пока является "Динамо" - 15 зачетов в 18 поединках. У "Шахтера" - 13, у "Днепра" - 10. Эти три приоритета замечательным образом гармонируют с местами, занимаемыми в турнирной таблице.
Но далее следуют не только "Заря", а и команда из Одессы с "Мариуполем" - у всех по 9 таких матчей в активе. Не могу не назвать также "Ворсклу" с "Александрией" - по 8. Интересная компания: шестерка лучших плюс парочка из зоны риска. Остальные отстали безнадежно.
Фото - Анатолий Спица
Меньше всех – лишь однажды – удалось наковырять на атакующую норму моментов "Минаю". И лишь на одну такую игру больше у "Вереса".
А вот антифутбольную норму чаще всего соблюдал "Рух": 9 раз (больше половины проведенных им поединков). 8 таких "праздников игры" на счету "Вереса", 7 – у "Металлиста 1925", 6 – у "Львова", 5 – у "Колоса".
Никого не удивит, что "Шахтер" с "Динамо" так "волшебно" не сыграли ни разу. У "Зари" случился лишь один такой унылый матч, у "Ворсклы" - два.
Комментариев не будет. Вы сами видите, кто и почему, по мнению автора, играет в УПЛ для количества. Возможно, чисто визуально исключением является "Металлист 1925", но ему это нужно будет подтвердить весной.
И, ей-богу, мне глубоко безразлично, кто и почему протягивает ножки по одежке и на большее не способен физически. Тогда ему нечего делать в "вышке". По моему убеждению, уже второй сезон кряду показывает нам, что расширение УПЛ было явно преждевременным. Здесь нужны играющие команды, а не бьющиеся за результат.
В противном случае, мы будем иметь все тот же бледный вид в Европе. C надеждой на лучшее расстаюсь с вами до возобновления сезона.
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