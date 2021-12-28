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Верес будет омолаживаться и искать легионеров. Итоги года от Юрия Вирта

Премьер-лига
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Главный тренер ровенской команды доволен выступлением подопечных в 2021-м

Верес будет омолаживаться и искать легионеров. Итоги года от Юрия Вирта

фото - НК "Верес" Рівне

Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт подвел итоги уходящего футбольного года и рассказал о выступлении команды в осенней части сезона в статусе новичка Премьер-лиги. "Верес", напомним, после 18 туров занимает девятое место (6 побед, 5 ничьих, 7 поражений).

- Как оцените для "Вереса" уходящий футбольный год?

- Можно оценить на отлично. Если брать в целом год, то весной мы еще играли в Первой лиге, где и заняли первое место c большим отрывом. В начале года стояло две задачи – выход в УПЛ и обязательно с первого места. Мы доказали, прежде всего себе, что были сильнее на протяжении сезона в этой лиге. Здесь мы справились на отлично. А если брать выступления в Премьер-лиге в осенней части, поставлю команде 8 с плюсом по 10 бальной системе за проделанную роботу. До начала чемпионата много скептиков говорили, что "Верес" будет одним из последних, нет достаточно квалифицированных футболистов, не усилились и так далее. Но мы доказали за счет коллектива, характера, что можем играть и неплохо в Премьер-лиге. Ушли в отпуск, занимая в итоге 9-е место, входим в золотую средину, и до 6-й позиции расстояния всего в три очка. Набрали достаточно баллов, при этом показали неплохие игры. Понятно, как для дебютанта не все получалось, особенно в матчах с "Шахтером", "Динамо", с той же "Зарей". С этими командами старались играть достойно, не получилось, проиграли с крупным счетом, а с остальными на равных. А в общем, остался доволен, как прошли это полугодие.

- Можно сказать "Верес" занимает свое законное 9-е место в элите.

- Как говорится, не будем гневить Бога. На данный момент это действительно наше место.

- В чем увидели разницу выступлений в Первой и Премьер-лигой?

- Есть большое отличие – в классе команд, в уровне футболистов, особенно наших грандов. Другие скорости, быстрота мышления, работа с мячом, поэтому все это сказывается, если сравнивать с командами Первой лиги. Матчи с "Шахтером" и "Динамо" показали наши недостатки, над чем нужно работать. Класс и уровень игроков этих команд очень высокий, есть к чему стремиться.

Верес будет омолаживаться и искать легионеров. Итоги года от Юрия Вирта - изображение 1
Верес перед игрой с Динамо

- Какие матчи можете выделить в осенней части сезона?

Конечно же, первую победу в элите над "Минаем", добытую в пятом туре. Что в первую очередь нас устроило - это результат. Игра складывалась очень тяжело, не была зрелищной, поэтому, несмотря на победу, к ребятам было много вопрос, особенно по первому тайму. И по качеству игры не было того ощущения, когда радуешься и победе, и результату. Эта победа нужна была как глоток свежего воздуха, чтобы ребята поверили в себя. И уже в следующем туре на выезде обыграли крепкую "Десну" со счетом 4:0. В этом матче был как результат, так и качество игры. С первых минут ребята быстро и хорошо работали с мячом, и самое главное отличная реализация голевых моментов. Все четыре мяча забили в первом тайме. Еще хотелось бы отметить одну игру в Одессе против "Черноморца". Уже на 20-й минуте мы остались в меньшинстве, но команда не дрогнула и проявила себя с лучшей стороны. Игровая дисциплина, самоотдача, проявление характера и огромное желание всех футболистов не уступить помогло нам победить. Действительно, я увидел, есть одно целое, есть очень хороший коллектив, ребята умеют терпеть и играть на результат. И это меня порадовало.

- Какая линия команды вызывает меньше всего претензий?

- Радует линия обороны. В девяти матчах сыграли на ноль, что также немаловажно и это благодаря тому, что есть игровая дисциплина.

- В УПЛ "Десна" единственная команда, у которой нет ни одного легионера. "Верес" в этой строчке занимает второе место – один легионер Гечев из Молдовы, которого приобрели перед началом чемпионата. Вы играете за счет украинских футболистов. А после зимней паузы чтобы усилиться планируете все-таки бросить взгляд за пределы Украины?

- Мы хотели и перед стартом кем-то усилиться, но было мало времени между чемпионатами, чтобы детально заняться этим вопросом. А брать лишь бы взять не хотелось бы этого делать, и лишь успели оформить переход с Михаилом Гечевым. На сегодняшний момент мы уже пристально смотрим на зарубежный рынок, просматриваем футболистом, и с некоторыми ведем переговоры, и есть надежда, что эти игроки усилят команду. Думаю, 3-4 иностранца приедут. До начала сборов есть еще целый месяц, за этот период они подпишут с клубом контракты.

- Кроме "Динамо" и "Шахтера" команды испытывают большие проблемы с глубиной состава. Есть одиннадцать человек, а дальше возникают трудности и каждая боевая единица очень ценная. "Верес" в непростой ситуации решает расстаться с опытным и основным игроком Немчаниновым, который провел 18 матчей. Легко разбрасываетесь нужными кадрами.

- У него закончился контракт, и к тому же в команде очень много возрастных футболистов, которым под 30 и больше. Нет золотой середины 23-25 лет, поэтому мы сейчас будем искать ребят такого возраста. Мнение президента, что нужно омолаживать команду и вливать свежую кровь, сыграло важную роль. Ни по игровым, ни по человеческим качествам претензий к Диме нет, но, к сожалению, приходиться прощаться с такими опытными футболистами. На сегодняшний день таковы реалии развития клуба.

Верес будет омолаживаться и искать легионеров. Итоги года от Юрия Вирта - изображение 2

- В украинском футболе стоит острая проблема с центральными нападающими. Что говорить, если "Динамо" уже более трех лет играет без центрфорварда. А у "Днепра-1" такой проблемы нет, там есть Добвык наколотивший 14 мячей. Вас эта проблема также касается. Лучший голеодор с тремя мячами полузащитник Геннадий Пасич. А нападающий Сергийчук имеет в активе один забитый мяч. Будете на эту позицию искать усиление?

- Забыли про другого нападающего Шестакова - у него два гола, оба забил в одной игре, выйдя на замену. Сейчас возвращаем из аренды Николая Гайдучика, хорошо проявившего себя за "Ужгород". Также ведем переговоры еще с одним молодым нападающим, хотим создать острую конкуренцию на это позиций, чтобы ребята прогрессировали. Согласен, реализация у нас хромает. Не могу сказать, что мы создаем много голевых моментов, но если они и есть, то нужно улучить в этом компоненте.

- Также вы расстались с еще одним нападающим – Гегедошем, автор победного гола, а с ним и первой победы в Премьер-лиге. И кому забил - бывшим одноклубникам из "Миная". Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Тоже расставание по возрасту? Ведь у него контракт был еще на полгода.

- Могу сказать Роберту огромное спасибо за эти полтора года. Все говорили, что у него очень тяжелый характер, трудно приживается, но с ним у меня не было ни одного конфликта за этот период, поэтому мы расстались в хороших отношениях. Как говорил выше, идет омоложение состава, и с возрастными футболистами приходится расставаться.

Верес будет омолаживаться и искать легионеров. Итоги года от Юрия Вирта - изображение 3
Фото - НК "Верес"

- "Верес" имеет надежного вратаря Когута. Его немалая заслуга первой победы с "Минаем" - парировал пенальти. То же произошло в победной игре с "Черноморцем" - опять выиграл дуэль с "точки". Но, как и у любого вратаря есть провалы. И таким стал матч с "Динамо" в Луцке, где кипер допустил элементарные ошибки, пропустив первые два мяча во вратарский угол, или как мы говорим вратарские мячи. Наверняка как от бывшего голкипера ему от вас досталось?

- Если брать целый сезон, то это один из лучших периодов в его карьере. Много выручал и в Первой лиге, а затем и в Премьер-лиге. Да, в матче с "Динамо" допустил простые ошибки, повлиявшие на ход игры. После поединка мы с Богданом поговорили, все обсудили и действительно в таких играх кипер должен выручать, тем более не сложные моменты. Но от ошибок никто не застрахован, нужно сделать выводы, чтобы в дальнейшем их избежать. Дай бог, чтобы он еще не один сезон радовал стабильной игрой, от которой зависит залог успеха команды. Вратарь - это последняя точка командных усилий.

- Работа тренера - это нервы, эмоциональный всплеск на скамейке, и как следствие желтые карточки от арбитров. Вы иногда критикуете фемиду за неквалифицированное судейство, за их низкий уровень. Но бывают моменты, когда тренер, не остыв, высказывает ошибочное суждение. Так было и в последнем мачте с "Рухом", где вы сказали, что Романов поставил ошибочный пенальти. Хотя мог назначить и два, при этом удалив еще вашего игрока. По происшествие времени вы готовы поменять свое мнение?

- Действительно после игры можно наговорить многое. Мы выигрывали 1:0, хотелось завершить матч победой и уйти в отпуск с хорошим настроением, и тут тебе ставят пенальти, как мне показалось, несправедливый. Сейчас улеглись эмоции, и я для себя сделал выводы, что много сил, энергии трачу на судейские решения. Поэтому дал себе слово, что с нового года уже не будет никаких комментариев, никаких эмоций. Мы ничего не изменим, лучше эту энергию перенаправлю на команду, чем на судейский корпус. По поводу решений Романова в той игре, сейчас могу сказать, что он был прав с пенальти в наши ворота. Нужно вовремя ущипнуть себя, и не поддаваться эмоциям. Я был не прав, а арбитр как раз в этот раз оказался прав.

- Как долго ровенским болельщикам ждать возращение команды, чтобы увидеть матчи на новом стадионе? Вы как-то сокрушались, что на всю область нет ни одного футбольного поля с искусственным покрытием. Что со строительством базы?

- Строительство стадиона идет хорошим темпом, и надеюсь, что в конце апреля - начале мая сможем выйти на новый стадион. Поле уже застелено, засеяно, только нужно, чтобы оно укрепилось. Также строится искусственное поле на базе, и по приезду со сборов в Турции, думаю, команда начнет тренировки на поле последнего поколения. А в феврале планируется начало возведения корпуса на тренировочной базе, и еще одного травяного газона. Если все пойдет по плану, то к концу года все буде готово, и мы сможем полноценно заехать и отметить новоселье.

Верес будет омолаживаться и искать легионеров. Итоги года от Юрия Вирта - изображение 4

Фото - НК "Верес"

- Говорят, что дважды в одну реку не входят, но, тем не менее, это ваш второй приход в "Верес". В 2017 году вы вывили команду в Премьер-лигу, где успешно играли. В то время показатели в турнирной таблице были лучше, чем сейчас – всего три поражения и 26 очков. И вдруг после 19 тура, ничьей с "Карпатами" вас увольняют. Почему? Вопрос неясности висит в воздухе до сих пор?

- Когда нет общения с президентом клуба, тяжело что-то доказывать. Те руководители, окружавшие президента, доносили искаженную информацию, с какой целью - не понятно. Они говорили, что это их заслуга, нужно менять, а что менять, если все шло хорошо. Я говорил, мы можем занять третье место, которое кому-то, видимо, не хотелось видеть под моим руководством. И с этими людьми у меня были разногласия. Но президент принял такое решение. А если коснуться сегодняшнего дня, то это совсем уже другая история. У нас с президентом Иваном Надеиным за два с половиной года ни одного разногласия, мы постоянно на контакте, могу его набрать в любое время суток. Он не вмешивается в мою работу, не указывая кого брать из игроков, кого ставить в состав, и в этом плане ему респект. Есть хорошие рабочие отношения, садимся, обсуждаем, как улучшить развитие футбольного клуба. У нас единый сплоченный коллектив, и отсюда отличный результат. Более чем за два года мы прошли путь из Второй в Премьер-лигу. И сейчас "Верес" - это крепкий середняк в элите.

- Некоторые президенты премируют свои команды даже за поражения, если показана хорошая игра. У вас были такие щедрые решения от президента?

- Нет, такого никогда не было. У нас все одинаково получают, нет завышенных премиальных вне зависимости или играем против "Шахтер", или "Миная". Самое главное - президент то, что обещает, то и выполняет. Очень важно, когда ребята имеют уверенность в клубе. Ребята получают премиальные за победы, и за ничьи только с командами условно из первой шестерки. Например, за ничью образно говоря с "Ингульцом" на выезде, никто ничего не получит. Таким образом, президент нацеливает футболистов играть только на победы.

Верес будет омолаживаться и искать легионеров. Итоги года от Юрия Вирта - изображение 5
Фото - НК "Верес"

- Когда вы два года назад ездили на стажировку в Англию в футбольный клуб "Манчестер Сити" сетовали, как жаль, что не изучили английский. Сейчас вы собираетесь пригласить в команду футболистов из дальнего зарубежья. Личный контакт без переводчика многое значит. Устранили уже недостаток знаний языка?

- Пока нет. Есть такая проблема, работаю над этим. Еще эту тему не закрыл, но постараюсь закрыть. Сейчас в отпуске и еще раз убедился без общения плохо.

- А где проводите отпуск?

В Доминиканской Республике. Хотя здесь официальный язык испанский, многие говорят на английском (смеется), так как страна находится между Южной и Северной Америкой. От английского никуда не убежишь (смеется). Пару лет не удавалось отдохнуть из-за ковида, поэтому провести время с любимой женщиной среди такой красоты, поплавать в водах Атлантического океана, после таких эмоций на дорожке футбольного поля, стресса, будет очень кстати. Год был тяжелым. Выход в элиту, а сейчас много переживаний за команду, за результат, поэтому ждал окончания осеннего отрезка, чтобы уехать, отдохнуть, перегрузиться, и с новыми силами начать работать на благо команды, которая должна радовать наших преданных болельщиков хорошим результатом.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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