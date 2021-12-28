В Украине снова актуален единый телепул. Ограничится ли это чем-то, помимо разговоров?

Зимний перерыв не равно наступление абсолютной тишины. Пока активный футбол (читай футбольные матчи) отправились в спячку до конца февраля, его место заняли новости околофутбольные. На протяжении двух недель все больше и больше разговоров ходит вокруг единого телевизионного пула. Это сезонное обострение, которое начинается зимой и заканчивается летом. И ладно бы это все заканчивалось чем-то конструктивным, чем-то, что помогло бы решить наболевшую проблему, а не разводить балабольство на ровном месте. Обычно об этой теме долго говорят, после чего забывают и переносят на более поздний срок. А что сейчас?

Разговоры о едином телепуле всплывают на протяжении последних нескольких лет с регулярной периодичностью. На этот раз новую волну начал президент УАФ Андрей Павелко, заявивший в середине декабря следующее:

"Во время круглого стола менеджер УЕФА по стратегическому развитию Александр Кучерявый проанализировал текущую ситуацию по вопросу телепулу в нашей стране и подчеркнул, что централизация медиаправ может увеличить доходы клубов и, соответственно, сделать внутренние соревнования более конкурентоспособными. Более того, УЕФА готов предоставить свою платформу для тендера по продаже телевизионных прав в Украине".

Помимо этого Павелко говорил о необходимости принятия жестких решений для всеобщего блага. В первую очередь это касается транслятора, который выиграет тендер и должен будет следовать определенным правилам. Но давайте вернемся к началу. Что следует за словами "единый телепул"? Отвечаем. На данный момент каждый клуб сам владеет правами на трансляцию своих матчей и может заключать контракт с телетраснлятором. Украинский чемпионат в 2020-м показывают два антагониста - лагерь каналов "Футбол" и лагерь медиахолдинга "1+1". Хотя для многих это скорее лагерь "Шахтера" и лагерь "Динамо", которые конкурируют не первый год и вряд ли когда-то подпишут перемирие.

Создание телепула подразумевает передачу телеправ украинской премьер-лиге, которая становится единоличным владельцем. После этого уже руководство УПЛ продает права на показ матчей как в Украине, так и зарубежным транслятором, если таковые возникнут на горизонте. На бумаге звучит великолепно, поскольку в теории это увеличит и доходы клубов, которые получают долю после продажи телеправ, и поможет украинскому зрителю, которому не придется бегать от одного каналу к другому, дабы следить за событиями родного чемпионата.

О важности создания пула говорит директор УПЛ Евгений Дикий, рады и руководители клубов. За идею успели "подписаться" президенты "Руха", "Вереса", "Ингульца", хочет этого даже сам Игорь Суркис, который в 2017-м году неслабо проехался по телеканалам "Футбол", заявив, что разговоры о едином пуле не для "Динамо". Вероятно, сейчас мнение президента киевлян изменилось, либо же он не верит в победу "футболов". Главная проблема в том, что все эти разговоры уже возникали, но заканчивались без особого результата.

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Вспомните 2019-й год, когда подобное уже случалось. Тогда 2/3 клубов нашего чемпионата проголосовали за передачу прав УПЛ, которая достигла соглашения с медиахолдингом "Украина". Именно им, кто не в курсе, принадлежат телеканалы "Футбол". Закончилось это все тем, что "Динамо", "Заря", "Днепр-1", "Десна", а после и львовские "Карпаты", заключили свой договор с "плюсами", из-за чего проект телепула просуществовал чуть дольше недавней Суперлиги. Бунтовщикам пригрозили санкциям, но все это не имело никаких последствий.

И вот на календаре год 2021-й, и снова много разговоров на всем знакомую тему. В тендере на покупку телеправ УПЛ участвовать будут двое: все те же каналы "Футбол", а также новый монстр рынка - "Мегого". Вторые, к слову, уже забрали у первых еврокубки, что послужило началом новой войны. "Футболам" нужно цепляться за последнюю соломинку в виде трансляций матчей украинского чемпионата, поскольку после потери Лиги Чемпионов, их позиции лидера серьезно пошатнулись. Проигрыш тендера УПЛ отодвинет их еще дальше, а трансляции кубков Португалии и МЛС вряд ли будут приносить большие деньги. Или просто деньги. Или хотя бы будут отбивать вложения.

Какова мотивация "Мегого"? Вероятно, их цель стать новыми королями рынка. Еврокубки - это круто, но как бы не ругали наш чемпионат, его все равно смотрят. Он может казаться медленным, скучным, серым, каким угодно, но зрителю он интересен. Это нечто родное, ведь там есть "Динамо", "Шахтер", Суркис, Ахметов и остальные. Это всегда ближе, чем баталии английских и испанских команд, а потому не стоит недооценивать украинский чемпионат. У него есть зритель. И будет зритель.

Говорят, что идеей создания телепула загорелся сам Андрей Павелко, который хочет, чтобы столь значимое событие случилось именно в эпоху его правления. Журналист и ведущий "ТаТоТаке" Сергей Болотников даже заявил, что в регламент по аттестации на новый сезон даже внесут специальный пункт о том, что клубы соглашаются передать медиаправа УПЛ. Вероятно, это и будет теми самыми жесткими решениями, о которых говорил президент УАФ. Выгода Павелко - дополнительные балы в карму и небольшое улучшение рейтинга. Он у него, давайте прямо, не самый высокий.

Главный вопрос: "А что это даст украинскому зрителю? Нужен ли ему сакральный телепул?" Нужен, но при соблюдении определенных условий. Кто бы не выиграл тендер на показ украинского чемпионата, они должны обеспечить две вещи: качество и доступность. Скажите честно, многие из вас кайфуют от того, как показываются матчи УПЛ? Графика, картинка, студии до и после матчей устраивают каждого? А небольшие симпатии комментаторов и экспертов в адрес одного или другого гранда никого не бесят? Или все-таки проблемы существуют и над ними нужно работать? Вот и нам кажется, что да. Если каналы "Футбол" и "Мегого" (или кто-либо еще, поскольку Дикий говорил об 11-ти потенциальных бродкастерах) готовы вкладывать деньги, то нужно, чтобы на выходе получался качественный продукт. Без прерываний трансляций, без поломки серверов и без предвзятых/болеющих комментаторов. Мы ведь хотим Англию не только на словах.

Теперь что касается платных трансляций. От этого никуда не уйти. Увы, но как бы вас не привлекала "бесплатная ливерная колбаса", все равно рано или поздно придется делать выбор в пользу более качественного продукта, который стоит денег. Важно, чтобы главным индикатором оставалось качество. Если транслятор об этом позаботиться, предоставит грамотную аналитику и хорошую работу комментаторов, то народ подтянется. А платить деньги за халтуру как-то неохота. Хотя вопрос цены все равно актуален, ведь согласитесь, нынешняя стоимость показа Лиги Чемпионов немного кусается.

Так, а что в итоге - будет единый телепул или не будет? К сожалению, сходу ответ никто дать не сможет. Украинский футбол - штука очень непредсказуемая, но ведь за это мы его и любим. Остается только ждать. Ждать и наблюдать, веря, что все не ограничится простыми разговорами.