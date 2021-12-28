Экс-игрок Шахтера станет спортивным директором российского Краснодара

Бывший полузащитник "Шахтера" Генрих Мхитарян, ныне выступающий за "Рому" может стать директором "Краснодара" по окончании карьеры футболиста. Об этом информирует армянское издание Armsport со ссылкой на журналиста Арарата Мамбреяна.

Сообщается, что 32-летний футболист достиг устной договоренности с владельцем краснодарского клуба Сергеем Галицким. При этом его не интересует возможность выступать за российские клубы в качестве игрока.

Его контракт с "Ромой" истекает в июне 2022 года. В текущем сезоне Мхитарян провел 23 матча в составе "волков", где забил два гола и оформил пять ассистов.

Ранее армянин также выступал за дортмундскую "Боруссию", "Манчестер Юнайтед", лондонский "Арсенал", а также за донецкий "Металлург".