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Ворскла намерена отказаться от двух арендованных игроков Шахтера

Премьер-лига
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Футболисты вернутся в расположении "горняков"

Ворскла намерена отказаться от двух арендованных игроков Шахтера

Фото: ФК Ворскла

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Защитник Валерий Бондаренко и нападающий Владислав Вакула вернутся из "Ворсклы" в "Шахтер", пишет Meta-ratings.com.ua.

Оба футболиста выступали в полтавском клубе на правах аренды. Бондаренко в нынешнем сезоне сыграл в шести матчах, Вакула - в восьми.

Отмечается, что "Ворсклу" покинут также два легионера: Йохан Оскара Mкомолы из Танзании и Салии Черифа Кануте из Кот-д’Ивуара, которые минувшей осенью играли за юниорскую команду полтавчан.

Напомним, что весеннюю часть чемпионата УПЛ "Ворскла" начнет домашним поединком с "Вересом", который состоится 27 февраля 2022 года.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Валерий Бондаренко Владислав Вакула
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Источник:
Meta-Ratings

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