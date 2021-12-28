Ворскла намерена отказаться от двух арендованных игроков Шахтера

Защитник Валерий Бондаренко и нападающий Владислав Вакула вернутся из "Ворсклы" в "Шахтер", пишет Meta-ratings.com.ua.

Оба футболиста выступали в полтавском клубе на правах аренды. Бондаренко в нынешнем сезоне сыграл в шести матчах, Вакула - в восьми.

Отмечается, что "Ворсклу" покинут также два легионера: Йохан Оскара Mкомолы из Танзании и Салии Черифа Кануте из Кот-д’Ивуара, которые минувшей осенью играли за юниорскую команду полтавчан.

Напомним, что весеннюю часть чемпионата УПЛ "Ворскла" начнет домашним поединком с "Вересом", который состоится 27 февраля 2022 года.