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Ингулец подписал хавбека из Шерифа Вернидуба

Премьер-лига
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Хавбек вернулся в Украину

Ингулец подписал хавбека из Шерифа Вернидуба

facebook.com/FCInhulets

Новина українською

"Ингулец" официально объявил о подписании контракта с украинским экс-полузащитником "Шерифа" Андреем Близниченко.

Нюансы контракта клуб не сообщает.

27-летний Близниченко выступал за "Шериф" с 2019 года. За это время украинец провел за клуб из Тирасполя 24 матча во всех турнирах. Осенью 2021 года он ушел из команды в качестве свободного агента.

Также ранее футболист выступал за "Днепр" и турецкий "Карабюкспор".

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В статье: Андрей Близниченко Ингулец (Петрово)
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