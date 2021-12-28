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Ингулец подписал хавбека из Шерифа Вернидуба
Хавбек вернулся в Украину
facebook.com/FCInhulets
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Нюансы контракта клуб не сообщает.
27-летний Близниченко выступал за "Шериф" с 2019 года. За это время украинец провел за клуб из Тирасполя 24 матча во всех турнирах. Осенью 2021 года он ушел из команды в качестве свободного агента.
Также ранее футболист выступал за "Днепр" и турецкий "Карабюкспор".
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Источник:Фейсбук Ингульца
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