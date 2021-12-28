Ингулец подписал хавбека из Шерифа Вернидуба

" Ингулец " официально объявил о подписании контракта с украинским экс-полузащитником "Шерифа" Андреем Близниченко.

Нюансы контракта клуб не сообщает.

27-летний Близниченко выступал за "Шериф" с 2019 года. За это время украинец провел за клуб из Тирасполя 24 матча во всех турнирах. Осенью 2021 года он ушел из команды в качестве свободного агента.

Также ранее футболист выступал за "Днепр" и турецкий "Карабюкспор".