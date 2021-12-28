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"Она училась в классе для умных, а я - в спортивном": Довбик рассказал, как познакомился с женой

Премьер-лига
(1 голосов)

Love Story

"Она училась в классе для умных, а я - в спортивном": Довбик рассказал, как познакомился с женой

Фото: UA-Футбол/Автор - Павел Маменко

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик рассказал о том, как познакомился со своей женой.

- Расскажи о своих отношениях с женой. У вас была какая-то дружба, которая переросла в любовь?

- Да, мы знакомы с первого класса. До четвертого класса мы даже сидели вместе за партой, потом нас разделили. Она была президентом школы, умная. До 4 класса мы общались, потом нас распределили по разным классам, "по уму", можно сказать. Она была в более умном классе, а я был в спортивном, как я его называю. В 11 классе, когда начались вальсы, репетиции, мы как-то сблизились, стали больше общаться. И потом это переросло в любовь.

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В статье: Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
28.12.2021 в 17:37
полюса с противоположными зарядами притягиваются: она умная - он спортсмен...
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