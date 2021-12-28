Брентфорд сделал повторное предложение по Мудрику

Английский "Брентфорд" сделал " Шахтеру " повторное предложение по трансферу хавбека Михаила Мудрика, сообщает Football Hub ссылаясь на агента футболиста Алексея Алехина.

Английский клуб предложил за 20-летнего игрока 15 млн. евро.

"Горняки" пока что не дали ответа на данное прекдложение.

Напомним, что ранее "Брентфорд" уже делал предложение по Мудрику в размере 12 млн. евро плюс дополнительные бонусы. Игроку готовы были предложить контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 000 фунтов в неделю.

Напомним, что в нынешнем сезоне во всех турнирах Мудрик провел 19 матчей, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 9 голевых передач. В ноябре и декабре этого года фанаты "Шахтера" признавали Михаила лучшим игроком команды.