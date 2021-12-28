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Брентфорд сделал повторное предложение по Мудрику

Премьер-лига
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(3 голосов)

Англичане подняли цену до 15 млн евро

Брентфорд сделал повторное предложение по Мудрику

shakhtar.com

Новина українською

Английский "Брентфорд" сделал "Шахтеру" повторное предложение по трансферу хавбека Михаила Мудрика, сообщает Football Hub ссылаясь на агента футболиста Алексея Алехина.

Английский клуб предложил за 20-летнего игрока 15 млн. евро.

"Горняки" пока что не дали ответа на данное прекдложение.

Напомним, что ранее "Брентфорд" уже делал предложение по Мудрику в размере 12 млн. евро плюс дополнительные бонусы. Игроку готовы были предложить контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 000 фунтов в неделю.

Напомним, что в нынешнем сезоне во всех турнирах Мудрик провел 19 матчей, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 9 голевых передач. В ноябре и декабре этого года фанаты "Шахтера" признавали Михаила лучшим игроком команды.

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В статье: Шахтер (Донецк) Брентфорд Михаил Мудрик
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (43)
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alibabas (Харьков)
28.12.2021 в 19:56
Так Эвертон ещё Брентфорда))) И Вест Хем Ярмолы по потерянным очкам далеко не ушёл...
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
28.12.2021 в 19:48
На самом деле Мудрык не стоит 15 млн. Это большой аванс для игрока. Ведь он ярко выглядел не потому что он разрывал всех на поле, а просто из-за слабой блеклой игры Соломона, на замене Мыша выглядел убедительнее, эффектнее, свежее. но много брака. Плохо с реализацией, плохо с принятием решений, зато есть техника скорость и резкость. Но удачный шанс. В таком клубе больше шансов получить места в основе и прокачать свой скилл в мощном чемпе. Но Шахтер ставит свои амбиции выше карьеры футболиста.
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0
-1
Trztrqtr (Украина)
28.12.2021 в 19:56
Из АПЛ в Украину приходят нечасто, туда не берут абышо. Ну а по поводу Шахтера и их амбиций-а с чего вдруг они должны беспокотьься о развитии Мудрика вне пределов ШД? Они что-дюсш? Так же и ДК не должна особо волновать карьера тех, кто уходит, т.к. задача ДК самим хорошо играть и по возможности получать прибыль.
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
28.12.2021 в 20:09
ну так у Шахтера сейчас и есть хорошая возможность получить прибыль в 15 млн.
0
-1
grasshopper1 (Харьков)
28.12.2021 в 20:49
Полностью противоречит концепции клуба. Шахтёр не продаёт молодых. Он покупает за 10-15 и продаёт за 40-50 в топ клуб. Такая концепция вывеска Шахтёра. Никаких оснований ломать концепцию нет. Мудрик мало зарабатывает. Стрельнет можно продать гораздо дороже. В общем предложение лажа. Шахтёр не продаст
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0
0
Рівнянин (Рівне)
28.12.2021 в 19:45
Сьогодні Брентфорд-завтра Чемпіоншип.Якщо йти,то в топову 5-у:Мансіті,Манюнайтед,Ліверпуль,Челсі,Арсенал.Хлопець вартий того.За технікою і швидкістю буде кращий від Майкла Оуена.
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+1
-3
Trztrqtr (Украина)
28.12.2021 в 19:59
Топ-5 - это гарантированная лавка. Как раз в аутсайдере у него будет возможность быть или в основе или рядом и играть.
Ответить
0
-1
Morphyk7 (Черновцы)
28.12.2021 в 20:29
Ты неудачник. Не умеешь понимать ничего
Ответить
0
0
DeepSh (Мариуполь)
28.12.2021 в 19:42
Из команды, постоянно выступающей в еврокубках, переходить в команду АПЛ, которая всегда будет во второй половине турнирной таблицы? Коваленко уже перешел в Аталанту...
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
28.12.2021 в 19:43
а что нужно было делать Коваленко? до 30 лет выходить на замену бразильцам? так хоть в сильном чемпионате поиграет за Специю.
Ответить
+2
-1
DeepSh (Мариуполь)
28.12.2021 в 19:48
Очевидно, что Дзерби не настолько большой любитель бразильцев, каким был в свое время Луческу. Если Мудрик лучше, то его будут ставить в основной состав. Тем более, что Дзерби пообещал, что будет считать личным провалом, если Мудрик при нем не выйдет на более высокий уровень. Поэтому сейчас Мудрику точно нельзя уходить из Шахтера
+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
28.12.2021 в 19:58
да мало ли что там говорит этот итальянец. купит ему Ахметов за 20 млн вингера - и будет он его ставить. Так же как он тулит бестолкового Марлона, который хуже Кривцова даже. И сколько вообще этот Де дзерби сможет усидеть в клубе, чтобы давать какие-то гарантии? Если он и в следующем сезоне провалит евроосень - не думаю, что его оставят. А шансы провалить очень велики. Игра клуба стала хуже, вязкой, тягомотной.
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
28.12.2021 в 19:45
Из команды глотающей от Боруссии десять мячей.. в самый сильный чемп мира...ну да)
Ответить
0
-1
Morphyk7 (Черновцы)
28.12.2021 в 20:32
Давай вспоминать революционный года
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
28.12.2021 в 19:39
А что это за команда такая? Никогда не слышал.
Ответить
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
28.12.2021 в 19:30
Когда то Бенфика очень хотела Чурко, ФК коммунальник отказал португальскому гранду, в итоге его подержали на лавке пару сезонов, а потом были долгие годы по аренда в основном в Мариуполе, пацан перестал прогрессировать и затерялся среди многих таких же пленников татарского режима. А вот кому удалось убежать с этого рассадника бибизян сейчас играют по англиям, Италиям и всяким Бельгия. Так что Мудрик делай выводы пока не поздно..
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+1
-1
avatar
Il Gatto
28.12.2021 в 19:37
Так, якби в Шахтаря не було б «бразильського» вектору в розвитку команди, Мудрику ще є смисол залишатись. А так потрібно замислюватися вже, Бредфорт це ж не остання пропозиція. І добре, якщо агенти працюють на Англію в перспективі, там хороші фінанси і якихось 20-25 лямів для них це як копійки для нас
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0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
28.12.2021 в 19:48
Чурко не подтягивали в основу Шахтера, +никто не знает, насколько серьезно интересовалась Бенфика. А теперь распиши про режим Суркиса в Динамо, интересно почитать. П.С. отдельно посмотрел, человек в Италии был, в 23 года, и НЕ заиграл. Так может проблема в самом Чурко?
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+1
0
avatar
Il Gatto
28.12.2021 в 19:22
По хорошому, треба йти, але кроти не віддадуть
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+3
-1
avatar
Romerik (YNWA)
28.12.2021 в 19:07
С точки зрения клуба, то Мудрыку как раз такой клуб и нужен, где он будет получать шансы играть. С точки зрения лиги - сомневаюсь. Апл это силовая лига, и боюсь чтобы его там не заклевали просто. Он у нас ещё сыровато выглядит, а что будет там. Ему бы в какой то середняк Испании или Италии. Но это так, раздумия..
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+4
0
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Il Gatto
28.12.2021 в 19:27
Якби Марез чи Салах грали в упл, їм би наші також казали «в апл не ходи, там силовая ліга»)). Хоча серія А наприклад навіть «силовішою» буде… А так, наші люди ще думають, шо апл не змінилась за останні років двадцять.
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
28.12.2021 в 19:41
только не испании. там тактически он не потянет. без головы слегка Михаил.
Ответить
0
-1
Фанат АПЛ
28.12.2021 в 19:03
Новичок Премьер Лиги,но не аутсайдер. Пусть пробует,глядиш,в МЮ окажется :-) Ну а что тут думать - это АПЛ - лучшая лига в мире!
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+2
-1
Footballers (Умань)
28.12.2021 в 18:59
Маріуполь ждьот-яка Англія
Ответить
+1
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.12.2021 в 18:54
Надо чтобы Мудрык сам ещё захотел туда! Удачной карьеры парню!
Ответить
+3
-2
ДобрийВечір (Трип’ять)
28.12.2021 в 18:42
Дивні заяви, як для агента…
Ответить
+2
0
oda1979 (Запорожье)
28.12.2021 в 18:41
За такое бабло нужно продавать. А потом пожертвовать народу Украины на газ! Я как хорошо придумал?
Ответить
+3
-6
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
28.12.2021 в 19:47
Идея хорошая, но главный "шахтер" будет против)
Ответить
+2
0
NikosFutboloidos (Chop)
28.12.2021 в 18:27
Чомусь балканці не відмовляються від такої політики, і збірні у них сильні, і гравці в сильних чемпіонатах, і на зміну виховуються інші, а у нас .......
Ответить
+5
0
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
28.12.2021 в 18:45
даже важко щось купити у того, кому це "щось" потрібно, а гроши - ні... Балканцам гроши потрібний завжди на відміну від футболістів, тому і така політика
Ответить
+2
0
Dimka26 (Чернигов)
28.12.2021 в 19:40
потому что для балкан это бизнес. у их клубов нет амбиций. а Ахметов типо что-то из себя представлять в ЛЧ. рисуя себе розовые мечты.
Ответить
0
0
Only DK (Kyiv)
28.12.2021 в 18:20
Ахахаха, шлюхтер думает, что за него 50 лямов дадут? Ахахаха, вот клоуны
Ответить
+3
-11
perogiv52 (.)
28.12.2021 в 18:46
Мало нам зелёных вегетарианцев, так и тут находятся прикукуреные.
Ответить
+5
-2
fan sd
28.12.2021 в 18:53
полечи голову дырявое чмо
Ответить
+7
-2
Artemanat (Кривой Рог)
28.12.2021 в 18:20
Отлична цена,15млн сразу и бонусы ещё 5млн+ перепродажа
Ответить
+8
-2
ВасяКулебяка (Козливка)
28.12.2021 в 18:17
они просто не одупляются что такое Шахтер
Ответить
+4
-5
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.12.2021 в 18:12
Соломошу лучше берите)))
Ответить
+2
-2
Sholwa
28.12.2021 в 18:08
шлите на,,, этот брентфорд, игрок не продается
Ответить
+3
-6
avatar
fcchauka (Днепр)
28.12.2021 в 18:29
ты даун? если не уйдет то это будет главная его ошибка в жизни.
Ответить
+2
-4
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
28.12.2021 в 18:46
а на фига ему уходить на понижение? С таким успехом можно и в Марик поехать
+4
-4
Dimka26 (Чернигов)
28.12.2021 в 19:33
АПЛ это понижение? если он с амбициями и хочет прогрессировать, то Брентфорд хорошая платформа для попадания через несколько лет в топовый клуб АПЛ или Европы.
+3
-1
rjhxb61@ukr.net (киев)
28.12.2021 в 20:34
Утрехт, разве 28 косарей фунтами в неделю это понижение?
0
0
MaximSK (Киев)
28.12.2021 в 18:04
Знаю что Шахтер откажет в трансфере
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+5
-2


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