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Брентфорд сделал повторное предложение по Мудрику
Англичане подняли цену до 15 млн евро
shakhtar.com
Английский "Брентфорд" сделал "
Английский клуб предложил за 20-летнего игрока 15 млн. евро.
"Горняки" пока что не дали ответа на данное прекдложение.
Напомним, что ранее "Брентфорд" уже делал предложение по Мудрику в размере 12 млн. евро плюс дополнительные бонусы. Игроку готовы были предложить контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 000 фунтов в неделю.
Напомним, что в нынешнем сезоне во всех турнирах Мудрик провел 19 матчей, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и 9 голевых передач. В ноябре и декабре этого года фанаты "Шахтера" признавали Михаила лучшим игроком команды.
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