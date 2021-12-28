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Скаут Шахтера Федченков возглавит скаутскую службу ПАОКа

Премьер-лига
(1 голосов)

Боту перебрался в Грецию не сам

Скаут Шахтера Федченков возглавит скаутскую службу ПАОКа

Новина українською

Новый спортивный директор ПАОКа Жозе Боту, который перешел в греческий клуб из "Шахтера", сегодня прибудет в расположение своего нового клуба.

Боту проведет встречу со скаутами команды и главным тренером Рэзваном Луческу, чтобы определить основные направления работы, которую предстоит проделать.

При этом, как сообщает греческое издание Metrosport, в ПАОК также переберется и скаут Андрей Федченков, который также ранее работал в "Шахтере".

Украинец должен возглавить скаутскую службу греческого клуба.

Отмечается, что украинский специалист сыграл ключевую роль во многих трансферах "Шахтера" при Боту.

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В статье: Шахтер (Донецк) ПАОК (Салоники) Жозе Боту
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Источник:
Metrosport

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Комментарии (6)
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Morphyk7 (Черновцы)
28.12.2021 в 20:21
Новость типа сосед подм|ёл на площадке
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DeepSh (Мариуполь)
28.12.2021 в 19:37
Трудно сказать, это плюс или минус для Шахтера. Время покажет. Но ясно то, что ориентации исключительно на бразильцев уже не будет)
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KadimXa (Харьков)
28.12.2021 в 19:34
Побежали с "корабля". Неужели Шахтёр утонет?
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scorpius (Ck)
28.12.2021 в 19:41
Не утонет, он сбрасывает балласт)
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0
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ещё не специалист (Кривой Рог)
28.12.2021 в 19:16
оказывается не только Боту "ушли", но и скаутов "почистили". Большие перемены? .
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+1
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Morphyk7 (Черновцы)
28.12.2021 в 20:22
Это был скаут? А кого он нашёл?
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