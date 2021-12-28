Скаут Шахтера Федченков возглавит скаутскую службу ПАОКа

Новый спортивный директор ПАОКа Жозе Боту, который перешел в греческий клуб из " Шахтера ", сегодня прибудет в расположение своего нового клуба.

Боту проведет встречу со скаутами команды и главным тренером Рэзваном Луческу, чтобы определить основные направления работы, которую предстоит проделать.

При этом, как сообщает греческое издание Metrosport, в ПАОК также переберется и скаут Андрей Федченков, который также ранее работал в "Шахтере".

Украинец должен возглавить скаутскую службу греческого клуба.

Отмечается, что украинский специалист сыграл ключевую роль во многих трансферах "Шахтера" при Боту.