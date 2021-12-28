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Береза: Дубинчак, Довбик, Супряга. Днепр-1 – это их команда, где они смогут больше всего себя реализовать
Но и препятствовать развитию клуб не будет
Почетный президент "
- Была информация, что "Динамо" намерено вернуть из аренды в "Днепре-1" Владислава Дубинчака на место уходящего в "Эвертон" Миколенко.
– Влад – очень талантливый футболист. Мне он импонирует. Скажу честно, я скептически отношусь к дальнейшему его развитию за пределами "Днепра-1". Не хочу никого обижать, но мне кажется, "Днепр-1" – это его команда.
Его арендное соглашение рассчитано до конца сезона, но если "Динамо" захочет, то сможет вернуть его и зимой. От этого мы никуда не денемся, но пока они не обращались.
Я неоднократно говорил про Дубинчака, Довбика и Супрягу, что "Днепр-1" – это их команда, где они смогут больше всего себя реализовать. Я рассчитываю, что Довбик поможет "Днепру-1" в первом сезоне в европейских турнирах. Но мы никого не держим в рабстве.
Считаю, что Артем достоин играть в европейских чемпионатах. Сейчас мы строим команду и, конечно, нам бы хотелось, чтобы Довбик остался.
Однако мы понимаем, что в интересах национальной сборной Украины было бы лучше, чтобы Артем продолжил карьеру за рубежом. Но у него еще два года контракта с "Днепром-1".
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