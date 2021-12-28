  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Береза: Дубинчак, Довбик, Супряга. Днепр-1 – это их команда, где они смогут больше всего себя реализовать
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Береза: Дубинчак, Довбик, Супряга. Днепр-1 – это их команда, где они смогут больше всего себя реализовать

Премьер-лига
(1 голосов)

Но и препятствовать развитию клуб не будет

Береза: Дубинчак, Довбик, Супряга. Днепр-1 – это их команда, где они смогут больше всего себя реализовать

Новина українською

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза поделился мнением о Владиславе Дубинчаке, который играет в днепровской команде в аренде, в то время как права на игрока принадлежат Динамо.

- Была информация, что "Динамо" намерено вернуть из аренды в "Днепре-1" Владислава Дубинчака на место уходящего в "Эвертон" Миколенко.

– Влад – очень талантливый футболист. Мне он импонирует. Скажу честно, я скептически отношусь к дальнейшему его развитию за пределами "Днепра-1". Не хочу никого обижать, но мне кажется, "Днепр-1" – это его команда.

Его арендное соглашение рассчитано до конца сезона, но если "Динамо" захочет, то сможет вернуть его и зимой. От этого мы никуда не денемся, но пока они не обращались.

Я неоднократно говорил про Дубинчака, Довбика и Супрягу, что "Днепр-1" – это их команда, где они смогут больше всего себя реализовать. Я рассчитываю, что Довбик поможет "Днепру-1" в первом сезоне в европейских турнирах. Но мы никого не держим в рабстве.

Считаю, что Артем достоин играть в европейских чемпионатах. Сейчас мы строим команду и, конечно, нам бы хотелось, чтобы Довбик остался.

Однако мы понимаем, что в интересах национальной сборной Украины было бы лучше, чтобы Артем продолжил карьеру за рубежом. Но у него еще два года контракта с "Днепром-1".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Юрий Береза Владислав Дубинчак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fanday

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...