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Мудрик: Брентфорд? Решение о моем переходе принимает только один человек — президент клуба

Премьер-лига
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(1 голосов)

Михаил высказался в ключе, что он всем доволен в Шахтере

Мудрик: Брентфорд? Решение о моем переходе принимает только один человек — президент клуба

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик прокомментировал информацию о возможном переходе в "Брентфорд". Недавно сообщалось, что английский клуб увеличил предложение по украинскому хавбеку до 15 миллионов евро.

— Вторая половина сезона для тебя стала успешной. Ты сыграл в группе Лиги чемпионов, заслужил аплодисменты зрителей на "Саньтяго Бернабеу". Также тебя признали лучшим игроком "Шахтера" в ноябре и декабре, и получил приглашение в национальную сборную Украины. А вот сейчас появилась информация, что за тебя предлагают уже 15 миллионов евро. В чем причина успеха?

— Я человек прямой и справедливый — меня так воспитали родители. Скажу честно, что если бы это предложение поступило год или полтора назад, когда в "Шахтере" работали португальские специалисты — я не задумался бы и секунды и попросил клуб отпустить меня. Попасть в 20 лет в АПЛ — это, конечно, очень круто.

Но с приходом в клуб Дарио Срны и Роберто Де Дзерби все кардинально изменилось. Я не говорю, что меня кто-то гладит по голове, но я чувствую поддержку, понимаю требования тренера и не прекращаю работать над собой, чтобы максимально усовершенствовать качество своей игры.

Хочу поблагодарить "Брентфорд" за такое предложение. Попасть в АПЛ в возрасте 20-ти лет — это просто фантастика, но решение о моем переходе принимает только один человек — президент клуба.

Сейчас же у меня долгосрочный контракт и все мои мысли связаны с "Шахтером". Изо всех сил буду стараться помочь команде выиграть во всех турнирах, в которых мы принимаем участие.

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В статье: Шахтер (Донецк) Брентфорд Михаил Мудрик
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (11)
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corech (Горловка)
28.12.2021 в 20:18
Один в його віці вже поїхав.2 роки в Реалі лавку полірує.
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+1
-2
poni74 (Харьков)
28.12.2021 в 20:49
Они оба из Краснограда,земляки.
Ответить
0
0
Artemanat (Кривой Рог)
28.12.2021 в 20:04
Значит будешь гнить в УПЛ
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+1
0
avatar
odinvodin (Доброполье)
28.12.2021 в 19:59
Рано тебе ещё в АПЛ. Пару годков нужно ещё поиграть в турнире ''Кожаный мяч''(УПЛ),заматереть как игрок
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+2
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
28.12.2021 в 20:01
А потом можно уже и в Мариуполь.
Ответить
+3
-2
Algrab (Костопiль)
28.12.2021 в 20:11
0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
28.12.2021 в 19:58
Хороший раб
Ответить
+2
-1
fan sd
28.12.2021 в 20:05
у суркисов клетка лучше?
Ответить
+1
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
28.12.2021 в 20:16
Я ж за фк Зелебобий, там пока клеток нэма.
0
0
Algrab (Костопiль)
28.12.2021 в 20:15
Як масса скаже, так і буде...
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0
0
avatar
Il Gatto
28.12.2021 в 19:54
Підневільник)
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0
0


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