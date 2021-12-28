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Мудрик: Брентфорд? Решение о моем переходе принимает только один человек — президент клуба
Михаил высказался в ключе, что он всем доволен в Шахтере
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "
— Вторая половина сезона для тебя стала успешной. Ты сыграл в группе Лиги чемпионов, заслужил аплодисменты зрителей на "Саньтяго Бернабеу". Также тебя признали лучшим игроком "Шахтера" в ноябре и декабре, и получил приглашение в национальную сборную Украины. А вот сейчас появилась информация, что за тебя предлагают уже 15 миллионов евро. В чем причина успеха?
— Я человек прямой и справедливый — меня так воспитали родители. Скажу честно, что если бы это предложение поступило год или полтора назад, когда в "Шахтере" работали португальские специалисты — я не задумался бы и секунды и попросил клуб отпустить меня. Попасть в 20 лет в АПЛ — это, конечно, очень круто.
Но с приходом в клуб Дарио Срны и Роберто Де Дзерби все кардинально изменилось. Я не говорю, что меня кто-то гладит по голове, но я чувствую поддержку, понимаю требования тренера и не прекращаю работать над собой, чтобы максимально усовершенствовать качество своей игры.
Хочу поблагодарить "Брентфорд" за такое предложение. Попасть в АПЛ в возрасте 20-ти лет — это просто фантастика, но решение о моем переходе принимает только один человек — президент клуба.
Сейчас же у меня долгосрочный контракт и все мои мысли связаны с "Шахтером". Изо всех сил буду стараться помочь команде выиграть во всех турнирах, в которых мы принимаем участие.
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