Довбик: Желания на 2022 год - ЧМ в Катаре и медали УПЛ

Нападающий " Днепра-1 " Артем Довбик рассказал о своих целях на 2022 год.

- Впервые ты забил в УПЛ больше 10 голов. В первой части сезона – уже 14. Есть повод гордиться собой?

– Я бы отметил всю команду, мы сплоченно играем, чувствуем друг друга. Это благодаря их поддержке, в частности, благодаря Пихаленку. Можно сказать, что это один из лучших моих сезонов.

- Бомбардирство – твоя самоцель?

– Если я не буду забивать, то команда не будет побеждать. Это уверенность для меня и команды. Она чувствует, что есть наконечник, который может решить и принести победу команде.

- Если бы был выбор между медалями УПЛ и званием лучшего бомбардира, то что бы ты выбрал?

– Медали УПЛ.

- Команда для тебя важнее личных достижений?

– Да. В первую очередь команда, на второй план уходят личные амбиции.

- "Заре" вы влетели в одну калитку. Вас можно называть третьей силой в украинском футболе?

– Так просто матч сложился. Мы набираем, уже обыгрывали "Ворсклу" и "Александрию" – наших прямых конкурентов. Поэтому, я думаю, во второй части сезона мы покажем, что моем обыгрывать "Зарю" и не только "Зарю".

- Какие желания есть на 2022 год?

– В первую очередь – чемпионат мира в Катаре. Хочется туда поехать, попробовать. Опыт такой же будет, как и Евро. Дай бог, поедем, у меня предчувствие хорошее. С "Днепром-1" хочется медали завоевать.