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Довбик: Желания на 2022 год - ЧМ в Катаре и медали УПЛ
Форвард рассказал о своих целях и желаниях на 2022 год
Фото: СК Днепр-1
Нападающий "
- Впервые ты забил в УПЛ больше 10 голов. В первой части сезона – уже 14. Есть повод гордиться собой?
– Я бы отметил всю команду, мы сплоченно играем, чувствуем друг друга. Это благодаря их поддержке, в частности, благодаря Пихаленку. Можно сказать, что это один из лучших моих сезонов.
- Бомбардирство – твоя самоцель?
– Если я не буду забивать, то команда не будет побеждать. Это уверенность для меня и команды. Она чувствует, что есть наконечник, который может решить и принести победу команде.
- Если бы был выбор между медалями УПЛ и званием лучшего бомбардира, то что бы ты выбрал?
– Медали УПЛ.
- Команда для тебя важнее личных достижений?
– Да. В первую очередь команда, на второй план уходят личные амбиции.
- "Заре" вы влетели в одну калитку. Вас можно называть третьей силой в украинском футболе?
– Так просто матч сложился. Мы набираем, уже обыгрывали "Ворсклу" и "Александрию" – наших прямых конкурентов. Поэтому, я думаю, во второй части сезона мы покажем, что моем обыгрывать "Зарю" и не только "Зарю".
- Какие желания есть на 2022 год?
– В первую очередь – чемпионат мира в Катаре. Хочется туда поехать, попробовать. Опыт такой же будет, как и Евро. Дай бог, поедем, у меня предчувствие хорошее. С "Днепром-1" хочется медали завоевать.
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