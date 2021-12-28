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Кипер Миная продолжит карьеру в Ингульце

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Даниил Кучер покинул Минай и перешел в Ингулец

Кипер Миная продолжит карьеру в Ингульце

fcminaj.com

Новина українською

Экс-голкипер "Миная" Даниил Кучер, который недавно объявил об уходе из закарпатского клуба, продолжит карьеру в другом клубе УПЛ.

24-летний кипер стал игроком "Ингульца".

Напомним, что за "Минай" кипер выступал с лета этого года, сыграв в 16 матчах.

Добавим, что Даниил Кучер является воспитанником академии "Днепра". Он также выступал за криворожский "Горняк" и латвийские "Даугавпилс" и РФШ.

Также недавно "Ингулец" объявил о подписании украинского хавбека Андрея Близниченко, последним клубом которого был молдавский "Шериф".

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В статье: Ингулец (Петрово) ФК Минай Даниил Кучер
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.12.2021 в 21:48
Вау!!!
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