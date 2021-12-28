Кипер Миная продолжит карьеру в Ингульце

Экс-голкипер "Миная" Даниил Кучер, который недавно объявил об уходе из закарпатского клуба, продолжит карьеру в другом клубе УПЛ.

24-летний кипер стал игроком " Ингульца ".

Напомним, что за "Минай" кипер выступал с лета этого года, сыграв в 16 матчах.

Добавим, что Даниил Кучер является воспитанником академии "Днепра". Он также выступал за криворожский "Горняк" и латвийские "Даугавпилс" и РФШ.

Также недавно "Ингулец" объявил о подписании украинского хавбека Андрея Близниченко, последним клубом которого был молдавский "Шериф".