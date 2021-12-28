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Трубин: Хочу закрепиться в основном составе сборной Украины и попасть на ЧМ-2022
Достойные желания
Скриншот: УАФ
Голкипер "
"Как всегда говорю – хочу стараться быть лучше, чем был. И хочется закрепиться в основном составе сборной Украины.
Попасть на ЧМ. Это всем нам бы хотелось. И поехать туда. Может, звучать как-то слишком громко, но это цель, над которой я буду работать. Да, может, это не произойдет, но у меня такая цель.
Главное – показывать своей игрой и отношением к делу в клубе. Потом главный тренер сборной заметит, потом потихоньку завоевывать доверие там", – сказал Трубин.
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