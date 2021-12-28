Трубин: Хочу закрепиться в основном составе сборной Украины и попасть на ЧМ-2022

Голкипер " Шахтера " Анатолий Трубин рассказал о своих целях на 2022 год.

"Как всегда говорю – хочу стараться быть лучше, чем был. И хочется закрепиться в основном составе сборной Украины.

Попасть на ЧМ. Это всем нам бы хотелось. И поехать туда. Может, звучать как-то слишком громко, но это цель, над которой я буду работать. Да, может, это не произойдет, но у меня такая цель.

Главное – показывать своей игрой и отношением к делу в клубе. Потом главный тренер сборной заметит, потом потихоньку завоевывать доверие там", – сказал Трубин.