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Трубин: Хочу закрепиться в основном составе сборной Украины и попасть на ЧМ-2022

Премьер-лига
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Достойные желания

Трубин: Хочу закрепиться в основном составе сборной Украины и попасть на ЧМ-2022

Скриншот: УАФ

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал о своих целях на 2022 год.

"Как всегда говорю – хочу стараться быть лучше, чем был. И хочется закрепиться в основном составе сборной Украины.

Попасть на ЧМ. Это всем нам бы хотелось. И поехать туда. Может, звучать как-то слишком громко, но это цель, над которой я буду работать. Да, может, это не произойдет, но у меня такая цель.

Главное – показывать своей игрой и отношением к делу в клубе. Потом главный тренер сборной заметит, потом потихоньку завоевывать доверие там", – сказал Трубин.

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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