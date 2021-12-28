Воробей: Надежды мало, что Шахтер в ближайшее время вернется в Донецк, но хочется верить

Бывший нападающий донецкого Шахтера Андрей Воробей высказался о нынешнем положении донецкого клуба, который из-за войны на Донбассе вынужден играть в Киеве.

"Никто не знал, что такое случится в Донецке. Мы не знали, что 8 лет назад такое случится, и мы будем жить кто где – в Киеве, Львове, Полтаве… Что разбросает всех наших донецких.

Так что тут ничего такого удивительного. Такая ситуация… Ну а что, хотели бы чтобы команда Шахтер вообще исчезла?

Сейчас Шахтер базируется возле Динамо, можно сказать, врага своего. Но, жизнь такая, что сейчас мы делим один стадион. Но такая ситуация. Надеюсь, в будущем такой ситуации не будет.

Изначально я думал, что мы будем выступать в Харькове, Одессе, где более-менее поддерживают Шахтёр. Но, наверное, в целях логистики выбрали Киев.

Не скажу, что Киев уже стал родным городом для Шахтера. Однозначно, что еще некоторое количество лет Шахтер будет считаться донецким клубом. Мне кажется, что все равно мы тут временно, и дай бог, чтобы все побыстрее закончилось и мы вернулись в Донецк.

Не открою секрет, что надежды конечно мало, но хочется верить", - сказал Воробей.