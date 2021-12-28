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Globo: Металлист ведет переговоры по бразильскому вингеру Сорризо

Премьер-лига
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Харьковчане в числе претендентов на 20-летнего бразильца

Globo: Металлист ведет переговоры по бразильскому вингеру Сорризо

Фернандо Алвес/EC Youth

Новина українською

"Металлист" проявляет активный интерес к вингеру бразильского "Жувентуде" Сорризо.

Как сообщает авторитетный Globo, харьковчане вступили в переговоры по возможному трансферу 20-летнего бразильского игрока.

Также с "Жувентуде" активно контактируют "Гремио" и неназванный клуб из Японии. Кроме этого, в числе претендентов на игрока значатся "Брагантино" и "Атлетико Минейро".

Впрочем, руководство бразильского клуба отрицает какие-либо официальные контакты по игроку.

Клаусула за игрока составляет примерно 7 млн евро для зарубежных клубов, а для бразильских – около 7 млн бразильских реалов (1,1 млн евро).

Сорризо является воспитанником "Жувентуде" и это его первый сезон на взрослом уровне. В 46 матчах во всех турнирах он забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Преимущественно играет правого вингера, но может сыграть и слева, и центрального форварда.

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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
Globo Esporte

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