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Известны пять соперников Львова на турецком сборе
Еще три соперника уточняются
Фото: ФК Львов /Автор - Roman Porodko
16 января 2022 года
Уже известны пять спарринг-партнеров львовян на этом сборе.
22 января подопечные Олега Дулуба проведут первый контрольный поединок в новом году - с австрийским "Хортбергом". 24 января львовяне померяются силами со словацким "Татраном", 26–го - с грузинским "Динамо" (Тбилиси), 28-го - с "Теплице" (Чехия), 30-го - с "Раднички 1923" из Сербии.
Еще три спарринг-партнера уточняются, скорее всего, это будут команды из балканских стран.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Львов" занимает в УПЛ 12 место, набрав 17 очков.
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