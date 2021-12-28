Известны пять соперников Львова на турецком сборе

16 января 2022 года ФК "Львов" улетит на сбор в Турцию.

Уже известны пять спарринг-партнеров львовян на этом сборе.

22 января подопечные Олега Дулуба проведут первый контрольный поединок в новом году - с австрийским "Хортбергом". 24 января львовяне померяются силами со словацким "Татраном", 26–го - с грузинским "Динамо" (Тбилиси), 28-го - с "Теплице" (Чехия), 30-го - с "Раднички 1923" из Сербии.

Еще три спарринг-партнера уточняются, скорее всего, это будут команды из балканских стран.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Львов" занимает в УПЛ 12 место, набрав 17 очков.