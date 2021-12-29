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Готовы предложить 15 миллионов евро. Шахтеру интересен вингер Аякса
Замена Марлосу?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Донецкий "Шахтер" заинтересован в подписании 24-летнего вингера "Аякса" Давида Нереса.
Как сообщает Goal.com, "горняки" уже делали запрос нидерландскому клубу относительно трансфера бразильца, но получили отказ. Ожидается, что "Шахтер" готов сделать еще одно предложение, которое будет в размере около 15 млн евро.
По данным источника, донецкий клуб готов оставить "Аяксу" часть экономических прав на футболиста.
Нерес в нынешнем сезоне отыграл 15 матчей в чемпионате Нидерландов, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Большинство встреч он начинал на скамейке. На его счету также 7 матчей за сборную Бразилии и один забитый мяч.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 22 млн евро, его контракт заканчивается летом 2023 года.
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