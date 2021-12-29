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Готовы предложить 15 миллионов евро. Шахтеру интересен вингер Аякса

Премьер-лига
(2 голосов)

Замена Марлосу?

Готовы предложить 15 миллионов евро. Шахтеру интересен вингер Аякса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Донецкий "Шахтер" заинтересован в подписании 24-летнего вингера "Аякса" Давида Нереса.

Как сообщает Goal.com, "горняки" уже делали запрос нидерландскому клубу относительно трансфера бразильца, но получили отказ. Ожидается, что "Шахтер" готов сделать еще одно предложение, которое будет в размере около 15 млн евро.

По данным источника, донецкий клуб готов оставить "Аяксу" часть экономических прав на футболиста.

Нерес в нынешнем сезоне отыграл 15 матчей в чемпионате Нидерландов, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Большинство встреч он начинал на скамейке. На его счету также 7 матчей за сборную Бразилии и один забитый мяч.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 22 млн евро, его контракт заканчивается летом 2023 года.

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В статье: Аякс (Амстердам) Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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Источник:
goal.com

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Комментарии (13)
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Dr. House (Поділля)
29.12.2021 в 09:57
Хороший игрок. Вот продадут Мудрика за 15, и за 15 возьмут Нереса. Вроде по нулям. А откатики и отступные в карманчик)))
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+1
0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.12.2021 в 10:04
Не розумію, навіщо продавати українця Мудрика, що б за ті ж самі гроші взяти бразильця Нереса, який заграний за збірну Бразилії і йому не можна зробити українське футбольне громадянство?
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0
0
Only DK (Kyiv)
29.12.2021 в 10:04
Патамуша в шлюхтере должны играть обизяны!
+1
0
Only DK (Kyiv)
29.12.2021 в 09:31
Очередная бразильская бибизяна в шлюхтере
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+3
-3
fan sd
29.12.2021 в 09:44
обезьяна твоя .....мама.залезь на пальму и вой чучело
Ответить
+3
-3
Only DK (Kyiv)
29.12.2021 в 09:46
Вылез сынок алкаша, который поимел шлюшку на трассе и таким образом родилось ты...
0
-5
avatar
WuTаng (Київ)
29.12.2021 в 10:19
О, типова русня. Расист і недорозвинуте бидло
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.12.2021 в 09:23
22 на трансфмаркеті а Смоктар хоче за 15. Болта вони отримають.
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+4
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.12.2021 в 09:28
Ну да, от Динамо таких новостей нет, там только свободных и принимают!
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+3
-3
fan sd
29.12.2021 в 09:43
болт всегда имеешь ты тупой дырявый долб....б и твоё ......динамоне гавкай ЧМО
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+2
-4
Only DK (Kyiv)
29.12.2021 в 10:06
О, типичный житель даунбаса. Хамло и недоразвитое быдло.
+1
-2
avatar
odinvodin (Доброполье)
29.12.2021 в 08:55
Соломона видно всё-таки продадут.Парень совсем скис
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+1
0
Андрей(Киев) (Киев)
29.12.2021 в 09:49
Мудрик есть даже если Соломона продадут
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+1
0


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