  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мирон Маркевич: Украинские рефери не умеют судить
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мирон Маркевич: Украинские рефери не умеют судить

Премьер-лига
(2 голосов)

Специалист сделал резкое заявление об украинских арбитрах

Мирон Маркевич: Украинские рефери не умеют судить

Фото: ФК Днепр

Новина українською

Бывший главный тренер "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич оценил уровень судейства в чемпионате Украины.

- Лучший украинский арбитр в 2021-м.

– Украинские рефери не умеют судить. Вот кто в нашей стране самый лучший арбитр? Ну, может быть, Екатерина Монзуль. Но она постоянно работает с системой VAR поэтому ей легче

- Разочарование 2021-го.

– Отсутствие болельщиков на матчах УПЛ. Какой футбол, такова и поддержка со стороны фанатов. В других странах люди ходят на поединки, а у нас практически пустые трибуны. Ну, немного собираются в Киеве.

Хотя, например, на "Металлист" в Харькове приходит более 26 тысяч – столько вся высшая лига не может собрать за весь тур, – отметил Маркевич.

Читайте такжеМирон Маркевич: У меня новогодняя традиция – 31 декабря с друзьями ходить в баню
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирон Маркевич
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FootBoom

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
29.12.2021 в 09:59
Украинские судьи: украинские тренеры не умеют тренировать!
Ответить
+2
0
Dr. House (Поділля)
29.12.2021 в 10:00
Ответить
+1
0
avatar
satellite (Харьков)
29.12.2021 в 09:01
Ну и как не согласиться с Маркевичем???
Ответить
+1
0
Dr. House (Поділля)
29.12.2021 в 09:54
Согласиться-то можно и даже наверное нужно, если бы не одно но: у тренеров, в т.ч. и у Мирона: проиграли- виноваты судьи, а выиграли- это мы сами, без судей
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...