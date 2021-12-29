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Мирон Маркевич: Украинские рефери не умеют судить
Специалист сделал резкое заявление об украинских арбитрах
Фото: ФК Днепр
Бывший главный тренер "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич оценил уровень судейства в чемпионате Украины.
- Лучший украинский арбитр в 2021-м.
– Украинские рефери не умеют судить. Вот кто в нашей стране самый лучший арбитр? Ну, может быть, Екатерина Монзуль. Но она постоянно работает с системой VAR поэтому ей легче
- Разочарование 2021-го.
– Отсутствие болельщиков на матчах УПЛ. Какой футбол, такова и поддержка со стороны фанатов. В других странах люди ходят на поединки, а у нас практически пустые трибуны. Ну, немного собираются в Киеве.
Хотя, например, на "Металлист" в Харькове приходит более 26 тысяч – столько вся высшая лига не может собрать за весь тур, – отметил Маркевич.
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