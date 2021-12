"Молодой, сырой и серьезный талант". Что пишут фанаты Брентфорда об интересе к Мудрику

Михаил Мудрик не покидает новостную украинскую ленту на протяжении последних дней. Об украинце говорят, украинца сравнивают с Неймаром и сватают в АПЛ. Английский "Брентфорд" успел сделать уже два запроса о трансфере украинского игрока, однако оба "горняки" отвергли. Неизвестно, будет ли готовиться третье предложение, но новость о первых двух собрала уже немало реакций. В том числе, среди фанатов английского клуба. UA-Футбол поинтересовался, как болельщики "пчел" встретили новость о возможном трансфере.

Читайте также Брентфорд сделал повторное предложение по Мудрику

Группа "Griffin Park Grapevine", известная также как "Brentford FC Unofficial", подает слухи о Мудрике в качестве обычной новости:

"Брентфорд" улучшил свое предложение за вундеркинда "Шахтера" Михаила Мудрика, которого сравнивают с Неймаром. Последнее предложение: 15 миллионов евро, контракт на пять с половиной лет и 28 тысяч фунтов стерлингов в неделю".

????Brentford improve their offer to Shakhtar Donetsk for 20 year old "wonderkid" Mykhailo Mudryk who has been compared to Neymar



????Latest offer is: €15m transfer fee, 5.5 year contract and......£28k/week wages ???? https://t.co/lzRPXw5ccr — Griffin Park Grapevine (Brentford FC Unofficial) (@bfcgpg) December 28, 2021

Мнение фанатов в комментариях разделилось. Многие интересовались его позицией, некоторые уже успели посмотреть нарезку его действий на Youtube:

"- На какой позиции он играет?

- В основном, левый вингер".

Mainly left wing — HeadlessBee ????⚪️⚫️ (@pjheadless) December 28, 2021

"Если судить по видео на Youtube, он хорош".

Going by the clips on Youtube he’s good . — Tony ???? (@Knott5Tony) December 28, 2021

Были и люди с юмором. Со своим, британским юмором:

"Есть шанс, что мы можем включить Йенсена в сделку (датский полузащитник "Брентфорда")?"

Any chance we can include Jensen as part of the deal? ???? — Stew (@stewgetsgoals88) December 28, 2021

"Выглядит как ириска "toffee crisp" в этой форме". (Вероятно, форма "горняков" напомнила им упаковку английского батончика).

Looks like a toffee crisp in that get-up — Wayne BfC (@bfc_wayne) December 28, 2021

Была реакция в группе "HeadlessBee". Судя по картинке, они специализируются именно на "Брентфорде". Интересно, что информация о клаусуле ранее нигде не всплывала:

"Первый в моем списке желаний - "гейм чейнджер". Михаил Мудрик - молодой, сырой и серьезный талант. Я читал, что в его контракте есть клаусула в 30 миллионов евро, мы предложили 15 миллионов фунтов. Дешевле 20-ти его подписать не получится, если в 15 миллионов не будет включены бонусы".

Top of my wish list was a “game changer”

Mykhaylo Mudryk is young, raw and one serious talent.#BrentfordFC

I read he had a €30m release clause.

We’ve offered £15m

Can’t see us getting him for under £20m unless the £15m is with add ons. https://t.co/zpGui2kiCH — HeadlessBee ????⚪️⚫️ (@pjheadless) December 28, 2021

В этой же группе была реакция на новость об интересе "Шахтера" к Давиду Нересу:

"Хорошо, если они ищут замену. Хотя, конечно, они могут просто усиливаться".

Good news “if” they are looking for a replacement. Of course they could be strengthening. #BrentfordFC https://t.co/MIzqH9EMvC — HeadlessBee ????⚪️⚫️ (@pjheadless) December 28, 2021

В комментариях один из пользователей советует не обращать внимание на видеонарезки:

"Видео на YouTube - пустая трата времени. Думаю, на них Годдос (игрок "Брентфорда") похож на второго Марадону".

YouTube reels on a player are a waste of space imo they made Ghoddos look like the next Maradona — Mark (@markjh68) December 28, 2021

Нашлись фанаты "Брентфорда" и в комментариях популярной группы "Zorya Londonsk". Болельщик "пчел" Стью пишет следующее:

"Подпишите его любой ценой".

Sign him at all costs — Stew (@stewgetsgoals88) December 28, 2021

И еще одна шутка о батончиках.

"Главный их спонсор "toffee crisp?".