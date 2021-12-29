Форвард Александрии отправится на операцию в Германию

В конце осенней части сезона "Александрия" из-за травм потеряла нескольких футболистов. Повреждения получили полузащитник Кирилл Ковалец и нападающий Сергей Гринь - оба выбыли на длительный срок.

Поэтому футболисты пропустят начало подготовки александрийцев к весенней части чемпионата.

Пока Ковалец восстанавливался в Италии, Гринь на днях, отправится на операцию в Германию. После этого еще через месяц футболиста ждет следующая операция, и только потом нападающий сможет после восстановления приступить к тренировкам.

Добавим, что кроме Ковальца и Гриня, пока что в лазарете команды также находятся Сергей Рыбалка и Тимур Стецьков.

Напомним, первую часть сезона "Александрия" завершила на шестом месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 очков.