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Палкин: Не было уверенности, что в группе ЛЧ достигнем серьезного результата

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" остались без еврокубковой весны

Палкин: Не было уверенности, что в группе ЛЧ достигнем серьезного результата

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин оценил выступления донецкой команды в групповом этапе Лиги чемпионов, где "горняки" заняли 4-е место и покинули турнир.

"2021-й – сложный год. Когда мы приглашали Роберто Де Дзерби с его тренерским штабом, понимали, что нам нужно будет построить новую команду, при этом Роберто пришел со своей философией и видением атакующего футбола. Он столкнулся с двумя вопросами: первый – попадание в группу Лиги чемпионов, а чтобы туда попасть, нужно пройти клубы серьезного уровня, второй – чемпионат Украины. У него не было опыта игры на два фронта, и это тоже стало определенным вызовом. А с другой стороны, он еще не почувствовал чемпионат Украины, ведь, как показала практика, против нас все ставят два автобуса, и из этого состоит игра, а в Лиге чемпионов все совсем иначе.

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Летние сборы были направлены на то, чтобы пройти в групповой этап Лиги чемпионов, и параллельно шел чемпионат. Уже в ходе сезона Роберто пытался выстроить стратегию игры в обоих турнирах, а в этом была большая сложность. То, что мы попали в групповой раунд и выиграли Суперкубок, в тот момент было большим достижением. Когда мы попали в группу, у меня не было уверенности, что мы там сможем достичь серьезного результата – я знал, что будет проходить обкатка команды с новым тренером, новой философией. Футбол Де Дзерби нужно доводить до автоматизма, и на это надо больше времени. К сожалению, на тот момент у нас не было столько времени. Было много критики болельщиков, но от этого сложно уйти. Мы понимали, что столкнемся с такой проблемой в группе.

Если посмотреть на два последних матча, то можно увидеть, что фарт от нас отвернулся напрочь. Было очень много моментов, особенно в домашней игре, когда мы сыграли 0:0. Мы были обязаны выигрывать этот матч, но мяч вообще не залетал в ворота. Хотя для меня поединок с "Интером" был самым интересным из всех, что мы сыграли на групповом этапе Лиги чемпионов", - сказал Палкин.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (3)
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Plagin (Prad)
29.12.2021 в 12:18
Сама ярка риса Шахтьора кричати - це коли ми там э, але нас там немає. Оцей п.здьож, з радянськими гаслами, вже в одному місті. Палкін надів костюм і краватку, і думає шо він вундеркінд. Як було х.йло, так і залишилось.
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Рыжий из бункера (Сараево)
29.12.2021 в 12:12
Даже он понимает что этот клуб - помойка))))
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Dimoncho (Kharkiv)
29.12.2021 в 12:03
не люблю, когда на черное говорят белое. В том домашнем матче против Интера, когда сыграли 0:0, Интер владел преимуществом и имел больше моментов. Поэтому не стоит кричать, что "имели кучу моментов, но мяч не шел в ворота", как любит говорить Де Дзерби после провальных матчей
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