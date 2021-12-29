"У нас мало таких футболистов". Маркевич назвал лучшего молодого игрока года в УПЛ

Бывший тренер “Днепра” и “Металлиста” Мирон Маркевич назвал лучшего молодого игрока в Украине.

"Михаил Мудрик из "Шахтера". Он один из тех, кто играет вперед. Делает это на скорости, старается эффективно действовать на атаку, обыгрывает, обостряет игру. У нас мало футболистов, которые так играют. В основном футбол в Украине – это передачи поперек поля и обратно. А Мудрик – это совсем другое.