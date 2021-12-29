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"У нас мало таких футболистов". Маркевич назвал лучшего молодого игрока года в УПЛ

Премьер-лига
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Мнение специалиста

"У нас мало таких футболистов". Маркевич назвал лучшего молодого игрока года в УПЛ

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Бывший тренер “Днепра” и “Металлиста” Мирон Маркевич назвал лучшего молодого игрока в Украине.

"Михаил Мудрик из "Шахтера". Он один из тех, кто играет вперед. Делает это на скорости, старается эффективно действовать на атаку, обыгрывает, обостряет игру. У нас мало футболистов, которые так играют. В основном футбол в Украине – это передачи поперек поля и обратно. А Мудрик – это совсем другое.

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Он заостряет и хочет играть быстро, вперед. Пытается показывать такой футбол, который нравится зрителям. Не просто так ему на "Сантьяго Бернабеу" аплодировали. Там люди понимают футбол", – сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
FootBoom

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