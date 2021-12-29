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Палкин: Готовы отпустить любого, но главное, чтобы предложение было хорошим

Премьер-лига
(1 голосов)

Гендиректор "горняков" - о возможном трансфере молодых игроков

Палкин: Готовы отпустить любого, но главное, чтобы предложение было хорошим

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор донецкого "Шахтер" Сергей Палкин высказался о прогрессе Анатолия Трубина и Михаила Мудрика, а также рассказал о возможной продаже молодых игроков.

– Я считаю, что Трубин вырастет в топ-вратаря, и он будет много стоить на трансферном рынке, так как у него есть все задатки, чтобы стать топ-игроком. Мы хотим, чтобы это произошло как можно быстрее, хотя еще есть много работы и этот путь длинный. Но если смотреть на талант, то у него все присутствует.

– Часто появляются слухи, что Трубиным интересуются зарубежные клубы. Возможно, уже были конкретные предложения? Если такие будут, вы готовы его отпустить?

– Мы готовы отпустить любого, но главное, чтобы предложение было хорошим, даже очень хорошим. Когда таковое поступит, конечно, мы будем готовы говорить, но еще время не пришло.

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– Мудрик сможет вырасти в игрока мирового уровня? Как ему сделать так, чтобы его обошла звездная болезнь?

– Если базово говорить, то у него все для этого есть. С точки зрения профайла игрока, который может вырасти в мировую звезду, у него есть все. Как он этим распорядится, зависит только от него. Мы предоставили все для его развития и не сложили руки, когда он не заиграл у нескольких тренеров. Мы шли дальше и верили в него и его талант, хотя и не знали, будет у нас Де Дзерби через два года или нет.

Теперь у него есть тренер, который может сделать из него звезду, главное, чтобы он теперь выбрал правильный путь. Сегодня все зависит только от Михаила, - сказал Палкин в интервью клубной пресс-службе.

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик Анатолий Трубин
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
29.12.2021 в 13:49
Похер игра и достижения команды, главное чтобы ахмет-базар был удачным.
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